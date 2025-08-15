Большинство украинских вузов в 2025 году участвует в проекте по предоставлению государственных грантов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

В каких ЗВО можно получить грант на обучение?

По состоянию на 7 августа к проекту по внедрению грантов на высшее образование присоединилось 194 вуза. Перечень университетов обновляется и увеличивается.

Государственный грант могут получить студенты контрактного обучения как помощь для оплаты стоимости получения высшего образования. Средства являются целевыми, то есть потратить их на другие нужды нельзя.

Государственный грант является безвозвратной помощью и отработки не предусматривает.

Вузы, в которых можно получить грант в 2025 году

Национальный транспортный университет;

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;

Обособленное структурное подразделение "Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета";

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого;

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины;

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;

Луганская государственная академия культуры и искусств;

Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой;

Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;

Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК";

Харьковская государственная академия дизайна и искусств;

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств;

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука;

Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства";

Харьковская государственная академия культуры;

Сумской государственный университет;

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;

Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского;

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского;

Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики";

Криворожский государственный педагогический университет;

Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт";

Закарпатская академия искусств;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры;

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;

Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета;

Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета";

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;

Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета;

Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета;

Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета;

Западноукраинский национальный университет;

Чертковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета;

Николаевский национальный аграрный университет;

Заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина";

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом";

Луцкий национальный технический университет;

Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиэра;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Частное учреждение высшего образования "Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали";

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Сумской национальный аграрный университет Сумской национальный аграрный университет;

Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко;

Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт";

Национальный университет "Одесская юридическая академия";

Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Белоцерковский национальный аграрный университет;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Национальный университет "Острожская академия";

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Национальный университет "Одесская морская академия";

Университет таможенного дела и финансов;

Запорожский национальный университет;

Одесский национальный морской университет;

Государственный университет экономики и технологий;

Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

Винницкий национальный технический университет;

Криворожский национальный университет;

Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко";

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды;

Хмельницкий национальный университет;

Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского";

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет";

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;

Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила";

Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт";

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Черниговская политехника";

Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова;

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;

Полесский национальный университет;

Черкасский государственный технологический университет;

Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;

Национальный университет "Запорожская политехника";

Днепровский государственный технический университет;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

Бахмутский учебно-научный профессионально-педагогический институт Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;

Одесский государственный аграрный университет;

Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет";

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;

Буковинский государственный медицинский университет;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Национальный университет "Одесская политехника";

Волынский национальный университет имени Леси Украинки;

Одесский национальный технологический университет;

Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко;

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко;

Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко;

Ровенский государственный гуманитарный университет;

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;

Киевский национальный лингвистический университет;

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко;

Мукачевский государственный университет;

Национальный университет водного хозяйства и природопользования;

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;

Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко;

Днепровский государственный аграрно-экономический университет;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;

Пенитенциарная академия Украины;

Мариупольский государственный университет;

Государственный университет "Житомирская политехника";

Государственный торгово-экономический университет;

Шосткинский институт Сумского государственного университета;

Херсонский государственный аграрно-экономический университет;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Национальный фармацевтический университет;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;

ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого";

Донецкий национальный медицинский университет;

Днепровский государственный медицинский университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Уманский национальный университет;

Донбасская государственная машиностроительная академия;

Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ";

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины;

Одесская государственная академия строительства и архитектуры;

Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж";

Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет";

Национальный лесотехнический университет Украины;

Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет";

Центральноукраинский национальный технический университет;

Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия;

Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет";

Киевский национальный университет технологий и дизайна;

Винницкий национальный аграрный университет;

Полтавский государственный медицинский университет;

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";

Харьковский национальный медицинский университет;

Обособленное структурное подразделение учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Винницкий социально-экономический институт;

Донецкий государственный университет внутренних дел;

Львовская национальная академия искусств;

Частное учреждение высшего образования "ИТ СТЕП Университет";

Частное учреждение "Институт "Харьковская школа архитектуры";

Государственный биотехнологический университет;

Черновицкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета;

Филиал "Академия бизнеса и инноваций Частного высшего учебного заведения "Европейский университет";

Частное высшее учебное заведение-институт "Украинско-американский университет Конкордия";

Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт";

Высшее учебное заведение "Университет имени Альфреда Нобеля";

Херсонский государственный университет;

Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука";

Украинский государственный университет науки и технологий;

Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет";;

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;

Херсонский национальный технический университет

Заведение высшего образования "Подольский государственный университет";

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова;

Национальный университет пищевых технологий;

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;

Измаильский государственный гуманитарный университет;

Государственный налоговый университет;

Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого;

Заведение высшего образования “Украинский католический университет”;

Бердянский государственный педагогический университет Бердянский государственный педагогический университет;

Одесский государственный университет внутренних дел;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия";

Житомирский медицинский институт Житомирского областного совета Житомирского областного совета;

Университет современных технологий;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;

Херсонская государственная морская академия;

Полтавский государственный аграрный университет;

Международный гуманитарный университет;

Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет";

Национальный университет "Львовская политехника";

Львовский торгово-экономический университет;

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий;

Университет Григория Сковороды в Переяславе;

Обособленное структурное подразделение "Дунайский институт водного транспорта Национального транспортного университета;

Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика;

Одесский национальный экономический университет;

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;

Ивано-Франковский национальный медицинский университет;

Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия";

Карпатский университет имени Августина Волошина;

Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти;

Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины".

