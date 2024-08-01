Грант будут предоставлять безвозвратно. Его получение не предусматривает никаких обязанностей по трудоустройству, сообщает заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Надо ли будет возвращать грантовые средства

Винницкий заявил, что государство будет иметь возможность несколько помочь тем студентам, которые хорошо сдали НМТ, но могут не попасть на бюджетные места.

Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч,

– уточнил чиновник.

И добавил, что надеяться на грантовую помощь смогут от 20 до 25 тысяч поступающих контрактной формы.

В комментариях к эфиру заместитель Лисового заметил, отвечая на вопрос, что приказов от МОН в университете не будет.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В будущем в Министерстве также думают о введении льготного кредитования для студентов.