Грант будут предоставлять безвозвратно. Его получение не предусматривает никаких обязанностей по трудоустройству, сообщает заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
Смотрите также От чего будет зависеть сумма образовательного гранта
Надо ли будет возвращать грантовые средства
Винницкий заявил, что государство будет иметь возможность несколько помочь тем студентам, которые хорошо сдали НМТ, но могут не попасть на бюджетные места.
Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч,
– уточнил чиновник.
И добавил, что надеяться на грантовую помощь смогут от 20 до 25 тысяч поступающих контрактной формы.
В комментариях к эфиру заместитель Лисового заметил, отвечая на вопрос, что приказов от МОН в университете не будет.
В будущем в Министерстве также думают о введении льготного кредитования для студентов.
- Ранее мы информировали о том, что в этом году абитуриенты, которые будут поступать в вузы на контракт, смогут получить дополнительную финансовую поддержку – государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика). Подробнее можно прочитать по ссылке.