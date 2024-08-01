Грант надаватимуть безповоротно. Його отримання не передбачає жодних обов'язків щодо працевлаштування, повідомляв заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
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Чи треба буде повертати грантові кошти
Винницький заявив, що держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які добре склали НМТ, але можуть не потрапити на бюджетні місця.
Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч,
– уточнив посадовець.
І додав, що сподіватися на грантову допомогу зможуть від 20 до 25 тисяч вступників контрактної форми.
У коментарях до ефіру заступник Лісового зауважив, відповідаючи на запитання, що наказів від МОН в університеті не буде.
У майбутньому у Міністерстві також думають про запровадження пільгового кредитування для студентів.
- Раніше ми інформували про те, що цьогоріч абітурієнти, які вступатимуть у виші на контракт, матимуть можливість отримати додаткову фінансову підтримку – державний грант. Це допоможе частково покрити вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика). Детальніше можна прочитати за посиланням.