Грант надаватимуть безповоротно. Його отримання не передбачає жодних обов'язків щодо працевлаштування, повідомляв заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Чи треба буде повертати грантові кошти

Винницький заявив, що держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які добре склали НМТ, але можуть не потрапити на бюджетні місця.

Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч,

– уточнив посадовець.

І додав, що сподіватися на грантову допомогу зможуть від 20 до 25 тисяч вступників контрактної форми.

У коментарях до ефіру заступник Лісового зауважив, відповідаючи на запитання, що наказів від МОН в університеті не буде.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

У майбутньому у Міністерстві також думають про запровадження пільгового кредитування для студентів.