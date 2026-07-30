Не "сироежка" и "сморчок": как правильно называть грибы на украинском языке
Украинцы в повседневной речи иногда могут употреблять слова, характерные для суржика. Они встречаются в разговорах на разные темы.
Даже о "тихой охоте". Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок в этой теме.
Как правильно называть грибы на украинском
В сто двадцать пятой подборке подскажем, как правильно звучат названия грибов на украинском и какие суржиковые названия не следует употреблять. А тем, кто любит их есть и собирать, советуем обращать внимание не только на то, не ядовиты ли они, но и запомнить правильные названия на родном языке, чтобы не "отравить" свою речь суржиком.
Для начала стоит помнить:
гріби – гриби;
ядовиті – отруйні;
Также рассказываем, как правильно звучат названия различных грибов на украинском языке:
белий гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк;
подберезовик – підберезник, бабка;
подосиновик – підосичник, красноголовець, уточняет Ukr-mova.in.ua.
масльонок – маслюк;
сироєжка – сироїжка;
єжовик – їжовик;
печурка – печериця, шампіньйон;
вешенка – глива;
зонтик – гриб-парасолька;
блідна поганка – бліда поганка;
сморчок – зморшок чи сморш.
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Шампиньон или печерица
Этот популярный гриб можно увидеть круглый год на полках магазинов. Однако на ценниках могут быть разные названия: и "печериця", и "шампіньйон". Поэтому многие жители страны могут сомневаться, являются ли оба названия правильными.
На самом деле это не разные грибы, а два названия одного и того же вида. Разница лишь в языковом и культурном контексте.
"Шампіньйон" – слово французского происхождения – champignon, что означает "гриб".
А "печериця" – украинское название, которое, вероятно, происходит от слова "печера" или "пекти".
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