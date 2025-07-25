Почему выражение "хрен редьки не слаще" не имеет дословного перевода в украинском языке, и как оно звучит на украинском рассказывает языковед Ольга Лещеменко, пишет 24 Канал.

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Как сказать "хрен редьки не слаще" на украинском?

Любая жизненная ситуация всегда разбавлялась народным юмором, точным комментарием или сравнением. Но заметим, что у каждого народа и страны свой юмор и свои жизненные реалии, поэтому устойчивые выражения в одном языке, часто не имеют дословного перевода в другом языке. Яркий пример – комментарий-высказывание Александра Усика "don't push the horses".

Поэтому, гастрономический фразеологизм с горьким привкусом "хрен редьки не слаще" – русский язык. А его суть – нет лучшего выбора, потому что оба варианта одинаково неприятны, неуместны или невыгодны.

То есть, это выражение, употребляют, когда:

выбираешь между двумя одинаково плохими вариантами;

ни один из предложенных вариантов не является лучшим;

ситуация безвыходная, и выбор не имеет смысла.

Почему именно такая форма, потому что оба корнеплода – хрен и редька – имеют острый, горький вкус, поэтому сравнение подчеркивает: что одно, что второе – одинаково "невкусное".

Но в украинском языке есть фразеологизмы, которые передают ту же идею, но имеют совершенно другую форму. Вот несколько сочных украинских аналогов:

Який дідько печений, такий і варений,

Один чорт – що собака, що хорт,

Вугілля від сажі не побілішає,

Споживай, Хведьку, то хрін, то редьку,

Яка різниця – як не києм, то палицею,

Не дубцем, так лозиною,

Не вмер Данило, то болячкою задавило,

Не вмер Гаврило, то галушкою вдавило,

Хоч круть-верть, хоч верть-круть.

Эти выражения имеют ту же горькую иронию, что и оригинал, но звучат по-нашему – с украинским колоритом и юмором.

Как сказать на украинском: смотрите видео

Украинский колорит самобытный и особенный, поэтому рассуждайте и говорите на украинском!