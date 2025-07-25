Чому вислів "хрєн рєдькі не слаще" не має дослівного перекладу в українській мові, та як він звучить українською розповідає мовознавиця Ольга Лещеменко, пише 24 Канал.
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Як сказати "хрєн рєдькі нє слащє" українською?
Будь-яка життєва ситуація завжди розбавлялася народним гумором, влучним коментарем чи порівнянням. Але зауважимо, що у кожного народу та країни свій гумор та свої життєві реалії, тому сталі вирази в одній мові, часто не мають дослівного перекладу в іншій мові. Яскравий приклад – коментар-вислів Олександра Усика "don't push the horses".
Тож, гастрономічний фразеологізм із гірким посмаком "хрєн рєдькі нє слаще" – росіянізм. А його суть – немає кращого вибору, бо обидва варіанти однаково неприємні, недоречні або невигідні.
Тобто, цей вислів, вживають, коли:
- обираєш між двома однаково поганими варіантами;
- жоден із запропонованих варіантів не є кращим;
- ситуація безвихідна, і вибір не має сенсу.
Чому саме така форма, бо обидва коренеплоди – хрін і редька – мають гострий, гіркий смак, тому порівняння підкреслює: що одне, що друге – однаково "несмачне".
Але в українській мові є фразеологізми, які передають ту саму ідею, але мають геть іншу форму. Ось кілька соковитих українських аналогів:
- Який дідько печений, такий і варений,
- Один чорт – що собака, що хорт,
- Вугілля від сажі не побілішає,
- Споживай, Хведьку, то хрін, то редьку,
- Яка різниця – як не києм, то палицею,
- Не дубцем, так лозиною,
- Не вмер Данило, то болячкою задавило,
- Не вмер Гаврило, то галушкою вдавило,
- Хоч круть-верть, хоч верть-круть.
Ці вислови мають ту саму гірку іронію, що й оригінал, але звучать по-нашому – з українським колоритом і гумором.
Як сказати українською: дивіться відео
Українській колорит самобутній і особливий, тому міркуйте і говоріть українською!