Украинцы продолжают удивлять мир своими знаниями и изобретениями. В этот раз всемирное признание получил 17-летний студент Игорь Клименко.

Приятное для Украины известие сообщили организаторы премии Varkey Foundation в Нью-Йорке. Так, украинский студент Игорь Клименко получил не только престижную премию, но и немалое денежное вознаграждение.

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Украинец получил Всемирную премию Global Student Prize

Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.

Чем занимается Клименко

Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского. В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования. В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое успешно представляет на многочисленных конкурсах и выставках. Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.