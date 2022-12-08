Украинский школьник стал победителем престижной международной выставки
Источник:МОН
Украинский школьник из Днепропетровщины – Игорь Никитенко – стал победителем Международной выставки изобретений и дизайна. Он учится в лицее №3 в Желтых Водах.
Так, 1 – 3 декабря в тайваньском городе Гаосюн состоялась одна из самых больших выставок изобретений и дизайна в Азии KIDE. Украину представляли 18 молодых ученых из 10 областей.
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Игорь Никитенко победил на Международной выставке
Победителем выставки стал Игорь Микитенко – ученик лицея №3 Желтых Вод.
Работа 11 – классника посвящена анализу географии и перерабатывающего потенциала несанкционированных свалок мусора в Днепропетровском регионе. Именно она завоевала первое место.
По итогам Международной выставки изобретений и дизайна, украинская команда завоевала 11 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовую медали, а также специальную награду Best Group Award.
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Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира
- Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize.
- Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
- Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.
- В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
- В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях.
- Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представляющим на многочисленных конкурсах и выставках.
- Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.
- Полученную премию – 100 000 долларов – Игорь направит на развитие своих изобретений. В планах юного инноватора массовое производство.