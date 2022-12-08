Украинский школьник стал победителем престижной международной выставки

Украинский школьник из Днепропетровщины – Игорь Никитенко – стал победителем Международной выставки изобретений и дизайна. Он учится в лицее №3 в Желтых Водах.

Так, 1 – 3 декабря в тайваньском городе Гаосюн состоялась одна из самых больших выставок изобретений и дизайна в Азии KIDE. Украину представляли 18 молодых ученых из 10 областей.

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Игорь Никитенко победил на Международной выставке

Победителем выставки стал Игорь Микитенко – ученик лицея №3 Желтых Вод.

Работа 11 – классника посвящена анализу географии и перерабатывающего потенциала несанкционированных свалок мусора в Днепропетровском регионе. Именно она завоевала первое место.

По итогам Международной выставки изобретений и дизайна, украинская команда завоевала 11 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовую медали, а также специальную награду Best Group Award.

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