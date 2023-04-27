Онлайн-учеба, "школярики" и безбарьерное образование: МОН рассказал о новом проекте
Источник:МОН
В Минобразования рассказали, какие инициативы будут реализовывать в ближайшем будущем. В частности, намерены претворить в жизнь проект "Образование для всех: украинское образование без барьеров".
Этот проект входит в Национальную стратегию создания безбарьерного пространства в Украине, которую разработали по инициативе первой леди Елены Зеленской. Стратегию согласовал Кабмин на заседании.
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В МОН рассказали о новых образовательных инициативах
Так, в 2023 и 2024 годах будут реализовываться следующие инициативы:
- общины обеспечат школьными автобусами;
- примут Национальную стратегию развития инклюзивного образования на 2023 – 2030 годы. Она позволит детям с особыми образовательными потребностями учиться в своей общине;
- примут Закон "Об образовании взрослых". Он даст возможность людям, потерявшим работу, переучиться;
- будут развивать Всеукраинскую школу онлайн, обеспечивать онлайн-обучение электронными ресурсами;
- будут обустраивать в учебных заведениях безопасные хранилища.
Наша задача – создать возможности для безопасного и качественного обучения детей в Украине. В условиях войны это большой вызов, но мы должны создать все условия, чтобы каждый ребенок имел доступ к образованию.
– подчеркнул глава МОН Оксен Лисовой.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.