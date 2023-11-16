Вспомнила Бандеру и пообещала судиться: реакция Фарион на увольнение из "Львовской политехники"
Источник:телеграм Ирины Фарион
Вечером 15 ноября стало известно, что Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники". Языковед отреагировала на эту новость и пообещала, что пойдет в суд.
Языковед не скрывала удивления. Ирина Фарион обратила внимание на то, что ее уволили без подписи. Говорит, что это "нечто новое в трудовом плане".
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Вспомнила Бандеру и Шухевича
Каки же очень маленькие стали сразу те, кто работает в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий,
– продолжила она.
Языковед поблагодарила каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения. Также выразила благодарность коллективу за то, "что мы более 30 лет были общей душой". Ирина Фарион поименно перечислила тех, кому она выражает свою благодарность.
А после этого добавила, что все только начинается. Языковед напоследок подчеркнула, что готовит иск в суд.
Скандальное высказывание и увольнение: что известно об инциденте с Фарион
- Ирина Фарион была гостьей шоу "Рандеву с Яниной Соколовой". Журналистка обратила внимание на то, что в армии есть русскоязычные защитники. На что языковед отреагировала крайне резко. Она подчеркнула, что такие люди не могут называться армией, а являются "русскими" и "взбродом". Это изрядно возмутило военных, а также всю общественность.
- Затем она решила продемонстрировать поддержку своей позиции. Но этим поставила под угрозу жизнь студента из временно оккупированного Крыма. Собственно, она выложила в своем телеграме скриншот с его письмом, не скрывая персональных данных. К сожалению, за парня уже взялись российские спецслужбы.
- 15 ноября стало известно, что СБУ открыла против Ирины Фарион уголовное производство сразу по четырем статьям. В частности, речь идет о нарушении равноправия граждан, оскорблении частых и достоинств военнослужащего, нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.
- И уже вечером министр образования Оксен Лесовой подтвердил, что Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники". По его словам, соответствующий приказ подписал ректор вуза. Подтолкнули к этому вышедшие на митинг студенты за увольнение языковеда с преподавательской должности.