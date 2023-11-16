Вспомнила Бандеру и пообещала судиться: реакция Фарион на увольнение из "Львовской политехники"

Вечером 15 ноября стало известно, что Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники". Языковед отреагировала на эту новость и пообещала, что пойдет в суд.

Языковед не скрывала удивления. Ирина Фарион обратила внимание на то, что ее уволили без подписи. Говорит, что это "нечто новое в трудовом плане".

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Вспомнила Бандеру и Шухевича

Каки же очень маленькие стали сразу те, кто работает в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий,

– продолжила она.

Языковед поблагодарила каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения. Также выразила благодарность коллективу за то, "что мы более 30 лет были общей душой". Ирина Фарион поименно перечислила тех, кому она выражает свою благодарность.

А после этого добавила, что все только начинается. Языковед напоследок подчеркнула, что готовит иск в суд.

Скандальное высказывание и увольнение: что известно об инциденте с Фарион