Рассказываем об истории происхождения этого выражения и его значении, ссылаясь на исторический материал "Радио Свобода".

Иногда, увидев что-то странное, неожиданное или возмутительное, можно услышать возглас: "Японский городовой!" Сегодня это выражение звучит несколько архаично и даже забавно, но за ним стоит вполне реальное историческое событие конца XIX века.

Фразеологизм "японский городовой!" употребляется как восклицание, чтобы выразить:

сильное удивление;

удивление или растерянность;

досаду или возмущение;

реакцию на что-то нелогичное, странное или неожиданное.

Фактически это эмоциональное восклицательное слово, подобное "Отакие!", "Ничего себе!", "Да что же это такое!". Исследователи речи также отмечают, что это выражение функционирует как эвфемизм, то есть более мягкая замена ругательства.

Откуда взялся "японский городовой"?

Происхождение фразы связывают с так называемым Оцуским инцидентом, который произошел 11 мая 1891 года в японском городе Оцу. Тогда наследник российского престола Николай Александрович (будущий император Николай II) находился с визитом в Японии. Во время путешествия по Японии на цесаревича напал местный полицейский Цуда Сандзо. Он несколько раз ударил гостя саблей в ножнах, поскольку считал его поведение оскорбительным для японских традиций. Нападавший был задержан, а инцидент получил широкую огласку в Российской империи. Для общества того времени было почти немыслимо, чтобы представитель власти, призванный охранять порядок, сам стал нападающим. Именно это противоречие поразило людей больше всего.

В народной речи конкретного японского полицейского стали называть проще и понятнее для тогдашнего русского уха: "японский городовой". Слово "городовой" в этом выражении означает полицейского, следившего за порядком в городе в Российской империи. То есть речь идет о японском представителе полиции, а не о чиновнике, управлявшем городом.

Так и закрепилось необычное словосочетание. Впоследствии это выражение оторвалось от исторического события и превратилось в эмоциональное восклицание.

Интересная лингвистическая деталь. Лингвисты обращают внимание на то, что сегодня это выражение почти никогда не связывают с реальной историей. Большинство говорящих употребляет его лишь как эмоциональный возглас, даже не догадываясь о событиях в Японии 1891 года.

Немало известных фразеологизмов имеют вполне реальную историческую основу. Например, выражение "последнее китайское предупреждение" связывают с дипломатическими спорами между Китаем и США в XX веке, когда многочисленные предупреждения не сопровождались реальными действиями. А фраза "перейти Рубикон" происходит из событий 49 года до нашей эры: Юлий Цезарь перешел реку Рубикон со своим войском, нарушив запрет римского сената. С тех пор так говорят о решительном шаге, после которого вернуться к прежнему состоянию уже невозможно.

Почему это выражение стало восклицанием?

Со временем это словосочетание стало выполнять иную функцию. Его стали использовать как эмоциональный восклицание и замену грубой брани. Так люди могли выразить возмущение, досаду или удивление, не прибегая к нецензурной лексике.

Лингвист Павел Клубков обращает внимание и на звуковую особенность выражения: слово "японский" могло закрепиться в качестве эвфемистической замены грубого слова благодаря созвучию. Таким образом, историческая ассоциация с японским полицейским и языковая игра могли совместно повлиять на популярность этой фразы.

В то же время точное происхождение этого восклицания нельзя считать окончательно доказанным. В научной статье Елены Поповой и Валентины Казанцевой "Япония и японцы в зеркале русской фразеологии" (2017) рассмотрено несколько выражений с компонентом "японский", в том числе и это. Исследовательницы отмечают, что такие фраземы относятся преимущественно к разговорной и жаргонной лексике, а время их появления не всегда можно установить точно.

Почему "японский городовой" можно заменить?

Если вы хотите выразить удивление, возмущение или досаду на украинском языке, можно воспользоваться такими вариантами:

"Отакої!"

"Оце так!"

"От тобі й маєш!"

"Та ну!"

"Хай йому грець!"

"От тобі й на!"

"Трясця!"

Выбор зависит от ситуации. Например, на неожиданную новость можно отреагировать словами "Вот так!", а когда что-то пошло не по плану – "Вот тебе и на!".

Итак, "японский городовой" – выражение из русской разговорной речи, которое закрепилось и в украинском языке. Выражение возникло из реального исторического инцидента, всколыхнувшего общественность в конце XIX века. Со временем он утратил связь с конкретным человеком и событием и превратился в колоритный фразеологизм, выражающий удивление, возмущение или крайнее изумление. Именно поэтому, восклицая "Японский городовой!", мы невольно вспоминаем историю, которой более ста тридцати лет.