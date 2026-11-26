Розповідаємо про історію походження вислову та значення, послаючись на історичний матеріал Радіо Свобода.

Часом, побачивши щось дивне, несподіване чи обурливе, можна почути вигук: "Японський городовий!" Сьогодні цей вислів звучить дещо архаїчно й навіть кумедно, але за ним стоїть цілком реальна історична подія кінця ХІХ століття.

Фразеологізм "японський городовий!" уживають як вигук, щоб передати:

сильне здивування;

подив або розгубленість;

досаду чи обурення;

реакцію на щось нелогічне, дивне або несподіване.

Фактично це емоційне окличне слово на зразок "Отакої!", "Нічого собі!", "Та що ж це таке!". Дослідники мовлення також зазначають, що вислів функціонує як евфемізм, тобто м'якша заміна лайки.

Звідки взявся "японський городовий"?

Походження фрази пов'язують із так званим Оцуським інцидентом, який стався 11 травня 1891 року в японському місті Оцу. Тоді спадкоємець російського престолу Микола Олександрович (майбутній імператор Микола ІІ) перебував із візитом у Японії. Під час подорожі Японією на цесаревича напав місцевий поліціянт Цуда Сандзо. Він кілька разів ударив гостя шаблею в піхвах, оскільки вважав його поведінку образливою для японських традицій. Нападника затримали, а інцидент набув широкого розголосу в Російській імперії. Для тогочасного суспільства було майже немислимо, щоб представник влади, покликаний охороняти порядок, сам став нападником. Саме ця суперечність і вразила людей найбільше.

У народному мовленні конкретного японського поліцейського почали називати простіше і зрозуміліше для тогочасного російського вуха:"японський городовий". Слово "городовий" у цьому вислові означає поліцейського, який стежив за порядком у місті в Російській імперії. Тобто йдеться про японського представника поліції, а не про посадовця, який керував містом.

Так і закріпилося незвичне словосполучення. Згодом цей вислів відірвався від історичної події й перетворився на емоційне вигукування.

Цікава мовна деталь. Мовознавці звертають увагу, що сьогодні вислів майже ніколи не пов'язують із реальною історією. Більшість мовців уживає його лише як емоційний вигук, навіть не здогадуючись про події в Японії 1891 року.

Чимало відомих фразеологізмів мають цілком реальне історичне підґрунтя. Наприклад, вислів "останнє китайське попередження" пов'язують із дипломатичними суперечками Китаю та США у XX столітті, коли численні попередження не супроводжувалися реальними діями. А фраза "перейти Рубікон" походить із подій 49 року до нашої ери: Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своїм військом, порушивши заборону римського сенату. Відтоді так говорять про рішучий крок, після якого повернутися до попереднього стану вже неможливо.

Чому цей вислів став вигуком?

Згодом словосполучення почало виконувати іншу функцію. Його стали використовувати як емоційний вигук і заміну грубій лайці. Так люди могли висловити обурення, досаду чи здивування, не вдаючись до нецензурних слів.

Мовознавець Павло Клубков звертає увагу й на звукову особливість вислову: слово "японський" могло закріпитися як евфемістична заміна грубого слова завдяки співзвучності. Отже, історична асоціація з японським поліцейським і мовна гра могли разом вплинути на популярність фрази.

Водночас точне походження вигуку не можна вважати остаточно доведеним. У науковій статті Олени Попової та Валентини Казанцевої "Японія і японці в дзеркалі російської фразеології" (2017) розглянуто кілька висловів із компонентом "японський", зокрема й цей. Дослідниці зауважують, що такі фраземи належать переважно до розмовної та жаргонної лексики, а час їхньої появи не завжди можна встановити точно.

Чим замінити "японський городовий"?

Якщо хочете висловити здивування, обурення або досаду українською, можна скористатися такими варіантами:

"Отакої!"

"Оце так!"

"От тобі й маєш!"

"Та ну!"

"Хай йому грець!"

"От тобі й на!"

"Трясця!"

Вибір залежить від ситуації. Наприклад, на несподівану новину можна відреагувати словами "Отакої!", а коли щось пішло не за планом – "От тобі й маєш!".

Отже, "японський городовий" – вислів із російського розмовного середовища, який закріпився і в українському мовленні. Вислів народився з реального історичного інциденту, що сколихнув громадськість наприкінці ХІХ століття. З часом він утратив зв'язок із конкретною особою та подією й перетворився на колоритний фразеологізм, який передає подив, обурення або крайнє здивування. Саме тому, вигукуючи "Японський городовий!", ми мимоволі згадуємо історію, якій понад сто тридцять років.