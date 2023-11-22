"Украинский является обязательным для ВСУ": Креминь готов помочь военным

Многие военные сегодня общаются на украинском языке. И, независимо от того, это боевые позиции, или это частное общение, украинский стал преобладать.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. И добавил, что с начала полномасштабного вторжения фактор языка – это еще фактор безопасности нашей идентичности и культуры.

Смотрите также Переход на украинский язык является рекордным за все годы украинской независимости, – Креминь

"Украинский является обязательным для ВСУ"

Языковой омбудсмен подчеркнул: сейчас фактор речи – это маркер "свой-чужой".

И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский, первый реакция – это выстрел. Поэтому украинский стал действительно фактором безопасности, слаженности и понимания,

– отметил Креминь.

Он добавил, что готов помочь тем военным, которые только переходят на украинский, с лучшими возможностями.

Давайте не забывать, что борьба на фронте происходит и за то, на каком языке мы будем общаться. Все мы понимаем, что такое когти "русская мера" и какая основная цель русского оккупанта – не только уничтожение нашей культуры, языка, идентичности, но и уничтожение украинцев,

– заметил языковой омбудсмен.

И подчеркнул, что украинский является обязательным для ВСУ.

Тарас Креминь также рассказывал, почему не стоит употреблять словосочетание "русскоязычные украинцы".