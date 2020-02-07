Экс-глава МОН: большое количество студентов в вузах – показатель экономического кризиса

Количество поступающих в высшие учебные заведения должно существенно уменьшиться. Сейчас в Украине 80% выпускников школ поступают в университеты. По мнению экс-министра образования такой показатель свидетельствует об экономическом кризисе в стране.

Такое мнение высказал глава национального агентства по обеспечению качества высшего образования, а в прошлом глава МОН Сергей Квит в эфире Громадского Радио.

К слову: Студенты смогут получать зарплату в рамках учебного процесса

По словам Сергея Квита, в 80-годах в Украине открыли большое количество университетов, которых сегодня насчитывается 1776 единиц.

Предложение высшего образования намного выше, чем спрос, но этот спрос тоже огромен,

– сказал бывший руководитель МОН.

Глава национального агентства по обеспечению качества высшего образования пояснил, что такое количество поступающих в вузы является ненормальным и должно уменьшаться. Однако признал, что причиной наплыва абитуриентов в университеты является отсутствие рабочих мест.

Когда я учился в университете, наш декан показал статистику, что в западных странах и Советском Союзе только примерно 20% выпускников школ становятся студентами вузов. Сейчас Европейский Союз декларирует где-то 30%. У нас – 80%. И это потому, что эти люди не могут найти хорошую работу с достойной зарплатой, и они в университетах пересиживают,

– рассказал Сергей Квит.

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Сколько студентов учатся в украинских университетах? В общем в учреждениях высшего образования в Украине обучаются больше 1,5 миллиона человек.