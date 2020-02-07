Ексміністр освіти: велика кількість студентів у вишах – показник економічної кризи в Україні

Кількість вступників у вищі навчальні заклади має суттєво зменшитись. Зараз в Україні 80% випускників шкіл вступають до університетів. На думку ексміністра освіти такий показник свідчить про економічну кризу в країні.

Таку думку висловив голова національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а в минулому очільник МОН Сергій Квіт в ефірі Громадського Радіо.

До слова: Студенти зможуть отримувати зарплату в рамках навчального процесу

За словами Сергія Квіта, у 80-роках в Україні відкрили велику кількість університетів, яких сьогодні налічується 1776 одиниць.

Пропозиція вищої освіти набагато вища, ніж попит, але цей попит також величезний,

– сказав ексочільник МОН.

Очільник національного агентства із забезпечення якості вищої освіти пояснив, що така кількість вступників у виші є ненормальною і повинна зменшуватись. Проте визнав, що причиною напливу абітурієнтів до університетів є відсутність робочих місць.

Коли я навчався в університеті, наш декан показав статистику, що в західних країнах і Радянському Союзі лише приблизно 20% випускників шкіл стають студентами ВНЗ. Зараз Європейський Союз декларує десь 30%. В нас – 80%. І це тому, що ці люди не можуть знайти хорошу роботу з гідною зарплатою, і вони в університетах пересиджують,

– розповів Сергій Квіт.

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Скільки студентів навчаються в українських університетах?Загалом в закладах вищої освіти в Україні навчається понад 1,5 мільйона осіб.