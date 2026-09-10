Учебные показатели школьников снижаются во многих странах мира. Быстрее всего – именно по чтению: в среднем по ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) за последние три года подростки потеряли в чтении примерно полгода обучения, а нынешние 15-летние читают примерно на уровне 14-летних в 2018 году. Также данные 24 Каналу озвучила председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.

Каков уровень знаний учащихся в мире и в Украине

Результаты учащихся ухудшаются даже в странах с сильными системами образования, отмечает эксперт. В Канаде результаты PISA-2025 стали самыми низкими за всю историю участия страны, в Испании – одними из самых низких за все время. Финляндия тоже продолжает терять позиции: только за последние три года там существенно упали и чтение, и математика.

На этом фоне Украина демонстрирует парадоксальный результат: во время полномасштабной войны мы фактически удержали уровень: с 2022 года потеряли 8 баллов по чтению, 9 – по математике и статистически почти ничего – по естественным наукам,

– отметила эксперт.

Почему возникают трудности с чтением

И добавила, что проблема скорее в том, что мы удержались на достаточно низкой отметке: 45% украинских 15-летних не достигают даже базового уровня читательской грамотности. В среднем наши подростки отстают от сверстников из других стран-участниц примерно на 2 года обучения.

Почти половина детей испытывает трудности с пониманием того, что она только что прочитала. А у мальчиков ситуация еще сложнее: они отстают от девочек на 32 балла. По условной шкале PISA, что 20 баллов соответствуют примерно одному году обучения, это еще около 1,5 года отставания. Лишь 0,7% украинских учеников, то есть менее 1%, достигли наивысших уровней читательской грамотности,

– продолжила Литвин.

При этом она отметила: важно не воспринимать это как проблему исключительно уроков украинского языка или литературы. Чтение – это основа образования. Чтобы решить математическую задачу, нужно понять ее условие; чтобы выполнить лабораторную работу – инструкцию; чтобы изучить историю – сопоставить источники. Если ребенок не может уверенно работать с текстом, он отстает во всех этих предметах, поэтому качественная работа с текстом должна проводиться не только на уроках языка или литературы.

Как решить проблему

Эксперт говорит: отдельно стоит искать форматы, которые лучше привлекут ребят: практические задания, визуальные материалы, дискуссии, тексты, связанные с реальными ситуациями и интересами детей.

Читательская грамотность – это еще и вопрос информационной безопасности. Человеку, который не умеет внимательно читать и анализировать, значительно сложнее заметить манипуляцию, отличить факт от оценки или увидеть противоречие в утверждении,

– убеждена глава ОО "Освитория".

Какие данные порадовали экспертов

Но в результатах PISA есть и очень обнадеживающие моменты: 94% украинских подростков чувствовали себя в безопасности в своем классе. Это чуть выше среднего показателя ОЭСР, а 85% чувствуют себя на своем месте в учебном заведении. И это самый высокий показатель среди стран-референтов.

Литвин отметила, что для страны, где дети учатся под воздушные тревоги, это на самом деле очень сильный результат. Школа стала для них не только местом обучения, но и пространством, где они чувствуют себя защищенными.

Это очень важная точка опоры. У нас уже есть школа, в которой ребенка слышат и поддерживают. Теперь важно дать учителям все необходимое, чтобы эта поддержка помогала не только сохранять уровень системы, но и повышать результаты,

подытожила она.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что в Украине обнародовали Национальный отчет по результатам международного исследования качества образования PISA-2025 и каковы его результаты.