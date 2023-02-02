Как будет происходить поступление в магистратуру в Украине в 2023 году

2 февраля 2023, 13:57
Читати новину українською

Источник:

osvita.ua

В Минобразования сообщили, как пройдет конкурсный отбор в магистратуру в 2023 году. Так, бакалавры будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Экзамен будет содержать два блока. В частности, тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

Читайте Каким будет проходной балл для поступления в вуз

Как будет происходить поступление в магистратуру в 2023 году

Также для поступления на специальности шести отраслей нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться по следующим специальностям:

  • Социальные и поведенческие науки;
  • Журналистика;
  • Управление и администрирование;
  • Право;
  • Публичное управление и администрирование;
  • Международные дела.

Поступающие на эти специальности будут сдавать тесты по следующим блокам:

  • Экономика и интернациональная экономика;
  • право и международное право;
  • Учет и деньги;
  • политология и международные отношения;
  • психология и социология;
  • Управление и администрирование.

К теме Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин