Как будет происходить поступление в магистратуру в Украине в 2023 году

В Минобразования сообщили, как пройдет конкурсный отбор в магистратуру в 2023 году. Так, бакалавры будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Экзамен будет содержать два блока. В частности, тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2023 году

Также для поступления на специальности шести отраслей нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться по следующим специальностям:

Социальные и поведенческие науки;

Журналистика;

Управление и администрирование;

Право;

Публичное управление и администрирование;

Международные дела.

Поступающие на эти специальности будут сдавать тесты по следующим блокам:

Экономика и интернациональная экономика;

право и международное право;

Учет и деньги;

политология и международные отношения;

психология и социология;

Управление и администрирование.

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