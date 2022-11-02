"Нельзя этого говорить": как учитель должен поддерживать учеников во время войны

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило украинцев испытать огромный стресс. Больше тревожиться стали дети.

Зато чрезмерная тревожность оказывает негативное влияние на обучение. Дети не могут сконцентрироваться и усваивать новые знания.

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Как правильно поддержать учащихся

Да, не только родители, но и учителя должны поддерживать детей во время войны. Следует чаще говорить школьникам такие фразы, как:

"Я тебя слышу/понимаю/принимаю";

"Я признаю твои чувства/сложную ситуацию";

"Я готова быть с тобой рядом".

Не является поддержкой отрицание чувств: "Все не так плохо! И вообще ты в безопасности!".

Как создать качественную безопасную среду для детей

Помогите ребенку прожить чувство, не обесценивайте их. Проявляйте сочувствие. Дайте ребенку право на его чувства и эмоции, подскажите, что слышите его. В этом помогут следующие слова: "Я полностью разделяю твои эмоции/сочувствую/понимаю твою боль" или "Мне очень жаль, что это произошло".

Меньше логики – больше эмпатии. Для проживания эмоций необходимо время, поэтому не следует советовать ребенку сразу искать высшее благо в стрессовой ситуации. На этом этапе не следует советовать учиться относиться ко всему спокойно и излучать свет и любовь.

Не используйте призыв к силе. Для детской психики слова "держись" и "соберись" могут дать обратный эффект.

Не усугубляйте проблему. Избегайте фраз "Какой ужас!" или "Боже, а какими будут последствия!".

Спросите, как вы можете помочь.

Интересуйтесь первыми. Даже если ребенок не говорит о своих переживаниях, то стоит спросить о его чувствах.

Не бойтесь повторять. Эти шаги можно повторять неоднократно и образовать волшебный круг. Слушайте, сочувствуйте, не возражайте, повторяйте и пересказывайте.

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Как снизить тревожность и сконцентрировать внимание

Специалисты говорят, что онлайн-обучение таки привело к повышению тревожности у детей и взрослых. А это значительно усложнило управление классом. Поэтому важно время от времени предлагать детям упражнения по возвращению концентрации и внимания. При этом такие, которые они смогут использовать самостоятельно и вне учебы.

Упражнения

Дыхание

Это упражнение используют и военные, и врачи, и артисты. Чтобы заземлиться, сделайте вдох, сосчитайте до четырех, задержите дыхание – до четырех и выдохните – до шести.

Пять чувств

Надо сделать пять глубоких вдохов и выдохов. Затем обратить внимание на пять определенных вещей вокруг себя, прикоснуться к четырем предметам, различить три звука, почувствовать два запаха и один вкус.

Визуализация

Можно предложить детям в деталях упомянуть место, где они любят бывать. Это упражнение помогает снизить уровень тревожности.