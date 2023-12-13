Как правильно назвать "коньки" на украинском
13 декабря 2023, 22:37Читати новину українською
В Украине продолжает хозяйничать зима. Этому времю года всегда по-особому радовались дети.
Детишки могли лепить снеговиков, бросаться снежками и кататься на санках. Также дети любили ходить с родителями на каток.
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Как правильно на украинском назвать "коньки"
В этом году, даже несмотря на войну, в отдельных городах Украины таки заработали катки. Так что любители зимнего отдыха спешат прокатиться на льду.
При этом имейте в виду: катаются они на катке только на "ковзанах" (укр.) – а не на коньках, как любят говорить иногда украинцы.
"Коньки" – это суржиковое слово, поэтому его употреблять не стоит.
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Какие еще "зимние" суржиковые слова не стоит употреблять
- Образование 24 ранее также рассказывала, какие еще суржиковые "зимние" слова нужно забыть.
- Одним из таких является "гололед". Это слово в украинском языке имеет аж два красивых соответствия.
- Также мы советовали не уподобляться президенту-беглецу януковичу и не употреблять слово "елка".
- Как говорить правильно, читайте здесь.
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