Как собрать в школу ребенка: сколько это стоит и как на этом сэкономить

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год, миллионы украинских детей начнут обучение, а задача родителей – обеспечить их всем необходимым. Как это сделать, сколько это будет стоить и как сэкономить читайте в материале 24 канала.

Особый учебный год

В Украине в учебном году – 2022/2023 не будет единой формы обучения. В зависимости от ситуации в регионе в школах будет введена очная, дистанционная или смешанная форма обучения. В соответствии с этим будут скорректированы и потребности учащихся.

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К примеру, если это онлайновое обучение, то вам понадобятся только ноутбук и канцелярия, а на форме, обуви и рюкзаках можно сэкономить. С другой стороны, могут быть дополнительные затраты на компьютер, однако, это вещь нужная (если не сказать необходимая), к тому же год ковидного карантина, когда у учащихся также было онлайн-обучение, должно было уже направить решение вопроса в нужное русло.

Сложнее всего ныне родителям первоклашек – для них все впервые, а потому они могут легко допустить типичную ошибку – в желании своему ребенку только лучше накупить лишнего и существенно выйти за пределы бюджета. Сейчас собрать первоклассника в школу "под ключ" будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен вместе с канцелярией, обувью, одеждой и аксессуарами. Впрочем, суммы могут существенно колебаться, ведь выбор достаточно велик.

Не стоит покупать все сразу –некоторые школьные вещи можно покупать постепенно и надеяться, что в магазинах и школьных ярмарках после 1 сентября начнется распродажа. Так можно, если не сэкономить, то хотя бы растянуть расходы во времени, что было так "больно" для семейного бюджета.

В Украине действует единая учебная программа, однако могут быть свои особенности для каждой школы или класса, а потому процесс "школьных закупок" следует согласовать с классным преподавателем или просто мониторить позицию родного учебного заведения по этому вопросу. Это поможет уберечь от покупки излишнего.

Что нужно школьникам

одежда и обувь по возрасту;

спортивные товары;

рюкзак, пеналы (да, будьте готовы, что для разных предметов могут понадобиться разные пеналы);

товары для занятий на труде;

канцтовары;

альбомы, атласы, контурные карты, папки, тетради для практических работ;

товары для рисования (для учащихся младших классов).

Сколько будет стоить школьная форма

Теперь подробно остановимся на ценах. В некоторых школах форму детям выдают, однако в большинстве случаев ее придется покупать. Возможно даже несколько раз в год, ведь дети быстро растут. То же касается рубашек, блузок и обуви.

Школьная форма на мальчика обойдется вам где-то от 1200 – 1500 гривен. В эту сумму входят штаны за 500 гривен, 2 рубашки по 200 гривен, туфли за 300 гривен, спортивный костюм за 300 гривен и кроссовки (от 300 гривен).

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Школьная форма для девочки обойдется примерно в 2300 гривен. Это блузка за 300 гривен, юбка за 300 гривен, туфли за 500 гривен и спортивный костюм за 700 гривен, а еще кроссовки (от 300 гривен).

Как многие уже поняли, это стартовые цены, ведь, например, обувь может стоить гораздо больше (особенно импортная, ведь ее цена обычно привязана к курсу валют).

Как сэкономить на школьной форме?

Вариантов немало, однако они могут подойти не всем.

Самое простое – покупать заранее и обращать внимание на распродажу. Однако не забывайте, что дети очень быстро растут.

Также можно объединяться классами или школой и договариваться о оптовых закупках и оптовых ценах.

Третий вариант – дать второй шанс школьной форме или обуви старшего брата или сестры (если они есть) или крестников или детей знакомых, использовать горизонтальные связи – давняя традиция украинцев.

Также можно рассмотреть вариант приобретения б/у детской одежды на онлайновых маркетплейсах или поискать среди объявлений в соцсетях. Возможно, кто-то просто хочет подарить старую школьную форму или продать за символическую сумму, такое тоже бывает довольно часто.

Канцелярия и аксессуары – есть ли шанс сэкономить

Основа основ – рюкзак. Их цена совершенно разная и стартует от 300 – 400 гривен до нескольких тысяч. Также можно рассмотреть уже бывший в использовании вариант с покупкой рюкзака. Но здесь, как повезет – некоторые баловни судьбы покупали брендовые "бэкпеки" за 200 гривен, по крайней мере, такие слухи были.

Если ваш ребенок очень аккуратный и почему-то никогда не использовал рюкзак в качестве транспортного средства на горках, вам повезло, ведь есть вариант, что старый рюкзак послужит и в новом году. Во всех остальных случаях об экономии придется забыть.

Канцелярию лучше покупать на рынке или в интернет магазине, цена будет зависеть от бренда и качества товара. Последнюю далеко не всегда удается определить по фото в интернете, а значит – похода на школьную ярмарку во избежание.

Ребенку потребуются дневник (стоит от 35 гривен, первокласснику дневники не нужны), тетради (от 5 гривен за тоненькие и за 30 – 40 гривен за 48 листов в картонной обложке), линейка будет стоить 15 – 20 гривен. Ручки, карандаши, фломастеры, ластик и точилка все это может стоить в районе 300 гривен, а может и гораздо больше, если вы все же решили приобрести канцелярию известных брендов.

Качественная канцелярия стоит дорого, но здесь следует использовать критический подход. Например, вашему ребенку не потребуются профессиональные краски или карандаши, которые стоят сумасшедших денег. Конечно, если она не занимается в художественной школе и вам посоветовали эти товары ее преподаватели. Если же это просто рисунки –вполне хватит и бюджетных вариантов.

Отдельный разговор пеналы. Здесь, как и с рюкзаками – есть совсем простенькие и дешевые (от 30 гривен), а есть дорогие и многофункциональные (от 200 гривен). Дополнительную радость детям (и головную боль родителям) – брендированные под супергероев и других вымышленных персонажей пеналы, а также куча всего прочего.

Такие вещи однозначно понравятся детям, однозначно будут стоить дороже и никаких гарантий, что прослужат долго. Поэтому нужно ли баловать ребенка – решать только вам (опытные эксперты по инстаграмме однозначно скажут – нет, однако, как это сделать в вашем конкретном случае, далеко не всегда понятно).

Рандомный факт – большинство "красивых" школьных аксессуаров ученика/ученицы младших классов за несколько недель обучение приобретет непонятную форму, а иногда и цвет. Впрочем, это никак не влияет на желание родителей дать своим детям лучше.

Не забудьте о наборах для рисования и труда. Краски, альбомы, картон, цветные карандаши, клей, фломастеры и пластилин. все это тоже нужно детям, особенно из младших классов. Общая стоимость товаров для творчества – где-то 500 – 1000 гривен. И, как вы уже поняли, это не предел.

Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: