Особливий навчальний рік

В Україні у навчальному році – 2022/2023 не буде єдиної форми навчання. Залежно від безпекової ситуації у регіоні у школах буде запроваджене очна, дистанційна або змішана форма навчання. Відповідно до цього будуть скориговані й потреби учнів.

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Наприклад, якщо це онлайнове навчання, то вам знадобляться лише ноутбук і канцелярія, а на формі, взутті та рюкзаках можна зекономити. З іншого боку, можуть бути додаткові витрати на комп'ютер, проте, це річ потрібна (як не сказати необхідна), до того ж рік ковідного карантину, коли у учнів також було онлайн-навчання, мав би вже спрямувати вирішення питання у потрібне річище.

Найскладніше нині батькам першачків – для них все вперше, а тому вони можуть легко припуститися типової помилки – у бажанні своїй дитині лише найкращого накупити зайвого та суттєво вийти за межі бюджету. Нині зібрати першокласника до школи "під ключ" буде коштувати від 5 до 10 тисяч гривень, разом з канцелярією, взуттям, одягом і аксесуарами. Втім, суми можуть суттєво коливатись, адже вибір доволі великий.

Не варто купувати все відразу – деякі шкільні речі можна купувати поступово та сподіватися, що у магазинах та шкільних ярмарках після 1 вересня розпочнеться розпродаж. Так можна, якщо не зекономити, то хоча б розтягнути витрати у часі, що було те так "боляче" для родинного бюджету.

В Україні діє єдина навчальна програма, проте, можуть бути свої особливості для кожної школи чи класу, а тому процес "шкільних закупів" варто узгодити з класним викладачем або просто моніторити позицію рідного навчального закладу з цього питання. Це допоможе уберегти від купівлі зайвого.

Що потрібно школярам

одяг і взуття за віком;

спортивні товари;

рюкзак, пенали (так, будьте готові, що для різних предметів можуть знадобитися різні пенали);

товари для занять на праці;

канцтовари;

альбоми, атласи, контурні карти, теки, зошити для практичних робіт;

товари для малювання (для учнів молодших класів).

Скільки коштуватиме шкільна форма

Тепер детально зупинимось на цінах. У деяких школах форму дітям видають, проте, у більшості випадків її доведеться купувати. Можливо, навіть кілька разів на рік, адже діти швидко ростуть. Те саме стосується сорочок, блузок та взуття.

Шкільна форма на хлопчика обійдеться вам десь від 1200 – 1500 гривень. У цю суму входять штани за 500 гривень, 2 сорочки по 200 гривень, туфлі за 300 гривень, спортивний костюм за 300 гривень і кросівки (від 300 гривень).

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Шкільна форма для дівчинки коштуватиме приблизно від 2300 гривень. Це блузка за 300 гривень, спідницю за 300 гривень, туфлі за 500 гривень і спортивний костюм за 700 гривень, а ще кросівки (від 300 гривень).

Як багато хто вже зрозумів, це стартові ціни, адже, наприклад, взуття може коштувати значно більше (особливо, імпортне, адже його ціна зазвичай прив'язана до курсу валют).

Як зекономити на шкільній формі?

Варіантів чимало, проте, вони можуть підійти не усім.

Найпростіше – купувати заздалегідь та звертати увагу на розпродаж. Проте, не забувайте, що діти дуже швидко ростуть.

Також можна об'єднуватися класами чи школою та домовлятися про гуртові закупи та оптові ціни.

Третій варіант – дати другий шанс шкільній формі чи взутті старшого брата чи сестри (якщо вони є) або ж похресників чи дітей знайомих, використовувати горизонтальні зв'язки – давня традиція українців.

Також можна розглянути варіант придбання вживаного дитячого одягу на онлайнових маркетплейсах або пошукати серед оголошень у соцмережах. Можливо, хтось просто бажає подарувати стару шкільну форму або продати за символічну суму, таке теж буває доволі часто.

Канцелярія та аксесуари – чи є шанс зекономити

Основа основ – рюкзак. Їх ціна абсолютно різна й стартує від 300 – 400 гривень до кількох тисяч. Також можна розглянути варіант з купівлею рюкзака, що вже був у використанні. Але тут, як пощастить – деякі пестунчики долі купували брендові "бекпеки" за 200 гривень, принаймні, такі чутки були.

Якщо ваша дитина дуже акуратна та чомусь ніколи не використовувала рюкзак у якості транспортного засобу на гірках, вам пощастило, адже є варіант, що старий рюкзак послужить й у новому році. У всіх інших випадках про економію доведеться забути.

Канцелярію краще купувати на ринку або в інтернет-магазині, ціна буде залежати від бренду та якості товару. Останню далеко не завжди вдається визначити по фото в інтернеті, а значить – походу на шкільний ярмарок на уникнути.

Дитині будуть потрібні щоденник (коштує від 35 гривень, першокласнику щоденники не потрібні), зошити (від 5 гривень за тоненькі та за 30 – 40 гривень за 48 аркушів у картонній обкладинці), лінійка буду коштувати 15 – 20 гривень. Ручки, олівці, фломастерами, ластик і точилка все це може коштувати в районі 300 гривень, а може й значно більше, якщо ви все ж вирішили придбати канцелярію відомих брендів.

Якісна канцелярія коштує дорого, але тут варто використовувати критичний підхід. Наприклад, вашій дитині не будуть потрібні професійні фарби чи олівці, які коштують шалених грошей. Звісно, якщо вона не займається у художній школі й вам порадили саме ці товари її викладачі. Якщо ж це просто малюнки – цілком вистачить і бюджетних варіантів.

Окрема розмова пенали. Тут як і з рюкзаками – є зовсім простенькі й дешеві (від 30 гривень), а є дорогі та багатофункціональні (від 200 гривень). Додаткову радість дітям (і головний біль батькам) – брендовані під супергероїв та інших вигаданих персонажів пенали, а також купа всього іншого.

Такі речі однозначно сподобаються дітям, однозначно будуть коштувати дорожче та зовсім ніяких гарантій, що прослужать довго. Тому, чи треба балувати дитину – вирішувати лише вам (досвідчені експерти з інстаграму однозначно скажуть – ні, проте, як це зробити у вашому конкретному випадку, далеко не завжди зрозуміло).

Рандомний факт – більшість "красивих" шкільних аксесуарів учня/учениці молодших класів за кілька тижнів навчання набуде незрозумілої форми, а подекуди й кольору. Втім, це ніяк не впливає на бажання батьків дати своїм дітям найкраще.

Не забудьте про набори для малювання і праці. Фарби, альбоми, картон, кольорові олівці, клей, фломастери і пластилін – все це також потрібно дітям, особливо з молодших класів. Загальна вартість товарів для творчості – десь 500 – 1000 гривень. І, як ви вже зрозуміли, це не межа.

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