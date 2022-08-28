Особый учебный год
В Украине в учебном году – 2022/2023 не будет единой формы обучения. В зависимости от ситуации в регионе в школах будет введена очная, дистанционная или смешанная форма обучения. В соответствии с этим будут скорректированы и потребности учащихся.
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К примеру, если это онлайновое обучение, то вам понадобятся только ноутбук и канцелярия, а на форме, обуви и рюкзаках можно сэкономить. С другой стороны, могут быть дополнительные затраты на компьютер, однако, это вещь нужная (если не сказать необходимая), к тому же год ковидного карантина, когда у учащихся также было онлайн-обучение, должно было уже направить решение вопроса в нужное русло.
Сложнее всего ныне родителям первоклашек – для них все впервые, а потому они могут легко допустить типичную ошибку – в желании своему ребенку только лучше накупить лишнего и существенно выйти за пределы бюджета. Сейчас собрать первоклассника в школу "под ключ" будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен вместе с канцелярией, обувью, одеждой и аксессуарами. Впрочем, суммы могут существенно колебаться, ведь выбор достаточно велик.
В Украине действует единая учебная программа, однако могут быть свои особенности для каждой школы или класса, а потому процесс "школьных закупок" следует согласовать с классным преподавателем или просто мониторить позицию родного учебного заведения по этому вопросу. Это поможет уберечь от покупки излишнего.
Что нужно школьникам
- одежда и обувь по возрасту;
- спортивные товары;
- рюкзак, пеналы (да, будьте готовы, что для разных предметов могут понадобиться разные пеналы);
- товары для занятий на труде;
- канцтовары;
- альбомы, атласы, контурные карты, папки, тетради для практических работ;
- товары для рисования (для учащихся младших классов).
Сколько будет стоить школьная форма
Теперь подробно остановимся на ценах. В некоторых школах форму детям выдают, однако в большинстве случаев ее придется покупать. Возможно даже несколько раз в год, ведь дети быстро растут. То же касается рубашек, блузок и обуви.
Школьная форма на мальчика обойдется вам где-то от 1200 – 1500 гривен. В эту сумму входят штаны за 500 гривен, 2 рубашки по 200 гривен, туфли за 300 гривен, спортивный костюм за 300 гривен и кроссовки (от 300 гривен).
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Школьная форма для девочки обойдется примерно в 2300 гривен. Это блузка за 300 гривен, юбка за 300 гривен, туфли за 500 гривен и спортивный костюм за 700 гривен, а еще кроссовки (от 300 гривен).
Как многие уже поняли, это стартовые цены, ведь, например, обувь может стоить гораздо больше (особенно импортная, ведь ее цена обычно привязана к курсу валют).
Как сэкономить на школьной форме?
Вариантов немало, однако они могут подойти не всем.
Самое простое – покупать заранее и обращать внимание на распродажу. Однако не забывайте, что дети очень быстро растут.
Также можно объединяться классами или школой и договариваться о оптовых закупках и оптовых ценах.
Третий вариант – дать второй шанс школьной форме или обуви старшего брата или сестры (если они есть) или крестников или детей знакомых, использовать горизонтальные связи – давняя традиция украинцев.
Также можно рассмотреть вариант приобретения б/у детской одежды на онлайновых маркетплейсах или поискать среди объявлений в соцсетях. Возможно, кто-то просто хочет подарить старую школьную форму или продать за символическую сумму, такое тоже бывает довольно часто.
Канцелярия и аксессуары – есть ли шанс сэкономить
Основа основ – рюкзак. Их цена совершенно разная и стартует от 300 – 400 гривен до нескольких тысяч. Также можно рассмотреть уже бывший в использовании вариант с покупкой рюкзака. Но здесь, как повезет – некоторые баловни судьбы покупали брендовые "бэкпеки" за 200 гривен, по крайней мере, такие слухи были.
Если ваш ребенок очень аккуратный и почему-то никогда не использовал рюкзак в качестве транспортного средства на горках, вам повезло, ведь есть вариант, что старый рюкзак послужит и в новом году. Во всех остальных случаях об экономии придется забыть.
Канцелярию лучше покупать на рынке или в интернет магазине, цена будет зависеть от бренда и качества товара. Последнюю далеко не всегда удается определить по фото в интернете, а значит – похода на школьную ярмарку во избежание.
Ребенку потребуются дневник (стоит от 35 гривен, первокласснику дневники не нужны), тетради (от 5 гривен за тоненькие и за 30 – 40 гривен за 48 листов в картонной обложке), линейка будет стоить 15 – 20 гривен. Ручки, карандаши, фломастеры, ластик и точилка все это может стоить в районе 300 гривен, а может и гораздо больше, если вы все же решили приобрести канцелярию известных брендов.
Отдельный разговор пеналы. Здесь, как и с рюкзаками – есть совсем простенькие и дешевые (от 30 гривен), а есть дорогие и многофункциональные (от 200 гривен). Дополнительную радость детям (и головную боль родителям) – брендированные под супергероев и других вымышленных персонажей пеналы, а также куча всего прочего.
Такие вещи однозначно понравятся детям, однозначно будут стоить дороже и никаких гарантий, что прослужат долго. Поэтому нужно ли баловать ребенка – решать только вам (опытные эксперты по инстаграмме однозначно скажут – нет, однако, как это сделать в вашем конкретном случае, далеко не всегда понятно).
Не забудьте о наборах для рисования и труда. Краски, альбомы, картон, цветные карандаши, клей, фломастеры и пластилин. все это тоже нужно детям, особенно из младших классов. Общая стоимость товаров для творчества – где-то 500 – 1000 гривен. И, как вы уже поняли, это не предел.
Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: