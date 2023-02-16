Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ-2023: список

16 февраля 2023, 17:23
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Выпускники, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут пользоваться справочными материалами, выполняя задания по некоторым предметам. В частности, это можно будет сделать на тестировании по математике, физике и химии.

Об этом во время прямого эфира сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет 24 Канал. Она рассказала, где найти эти дополнительные материалы.

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По ее словам, справочные материалы, использование которых разрешено во время выполнения НМТ по математике, физике и химии, можно найти на тестовой платформе сайта УЦОКО.

Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ

Математика

Заместитель директора УЦОКО призналась, что справочные материалы по математике будут те же, что в прошлом году, и те же, которые использовали на ВНО в 2021 году.

В справочных материалах могут потребоваться:

  • формулы по геометрии;
  • логарифмы;
  • первоначальная функция и определенный интеграл;
  • материалы по тригонометрии и прочее.

Все эти материалы можно найти по этой ссылкой. Кроме того, во время тестирования участники НМТ смогут воспользоваться черновиком.

"Очевидно, что много задач будет с применением рисунков, нужно будет что-то себе обозначить, найти определенные длины сторон многоугольника. Это можно будет изобразить на черновике. На каждом рабочем месте участника она будет", - говорит Вакуленко.

Какие будут задачи по математике на НМТ (общее количество задач – 22):

  • 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
  • 3 – на установление соответствия (3 из 5);
  • 4 – с кратким ответом.

Химия

Выпускники, выбравшие сдавать химию на НМТ третьим предметом, смогут использовать справочные материалы. В частности:

  • периодическую систему химических частей;
  • таблицу "Растворимости оснований кислот амфотерных гидроксидов и солей в воде по температуре 20-25°C";
  • таблицу "Ряд активности металлов".

Найти эти материалы можно по этой ссылке на сайте УЦОКО.

Какие будут задачи по химии на НМТ (общее количество задач – 30):

  • 22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 2 – на установление соответствия (3 из 5);
  • 6 – с кратким ответом.

Физика

Участникам НМТ, составляющим физику, также будут доступны справочные материалы во время тестирования. Речь идет о:

  • таблицу "Префиксы к единице Si";
  • таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов.

Найти дополнительные материалы по физике – можно за этой ссылкой.

"И по физике, и по химии также сможете воспользоваться черновиком", – заверила заместитель директора УЦОКО.

Какие будут задачи по физике на НМТ (общее количество задач – 20):

  • 12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 2 – на установление соответствия (4 из 5);
  • 6 – с кратким ответом.

Как подготовиться к НМТ-2023 по этим предметам? Задания национального мультипредметного теста (НМТ) заключаются по программам ВНО. Итак, чтобы подготовиться, стоит просмотреть программу по математике. по этой ссылке, программу по физике – по этой ссылке и программу по химии – по этой ссылке.

Что угрожает участникам НМТ за списывание

  • Участникам НМТ-2023 следует забыть о списывании. Ведь за такие действия выпускники могут серьезно поплатиться, в частности, они досрочно завершат тестирование.
  • Напомним, что в 2022 году в каждой аудитории, где проходил НМТ, работал один инструктор. В этом году в подавляющем большинстве городов, в аудиториях, где будет проходить НМТ, будет работать два инструктора. Это должно предотвратить списывание. Также было изменено программное обеспечение для проведения НМТ.
  • "Поэтому уважаемые участники: не советую списывать. Если вы все-таки решите, есть высокая вероятность, что вас удалят из пункта проведения тестирования и вы не сможете получить свой результат для поступления в этом году", – рассказали в УЦОКО.
  • Там добавляют, что дополнительная сессия в таком случае не предусмотрена. То есть выпускники за списывание могут упустить шанс на поступление.

Автор: Марія Бондар