Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ-2023: список

Выпускники, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут пользоваться справочными материалами, выполняя задания по некоторым предметам. В частности, это можно будет сделать на тестировании по математике, физике и химии.

Об этом во время прямого эфира сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет 24 Канал. Она рассказала, где найти эти дополнительные материалы.

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По ее словам, справочные материалы, использование которых разрешено во время выполнения НМТ по математике, физике и химии, можно найти на тестовой платформе сайта УЦОКО.

Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ

Математика

Заместитель директора УЦОКО призналась, что справочные материалы по математике будут те же, что в прошлом году, и те же, которые использовали на ВНО в 2021 году.

В справочных материалах могут потребоваться:

формулы по геометрии;

логарифмы;

первоначальная функция и определенный интеграл;

материалы по тригонометрии и прочее.

Все эти материалы можно найти по этой ссылкой. Кроме того, во время тестирования участники НМТ смогут воспользоваться черновиком.

"Очевидно, что много задач будет с применением рисунков, нужно будет что-то себе обозначить, найти определенные длины сторон многоугольника. Это можно будет изобразить на черновике. На каждом рабочем месте участника она будет", - говорит Вакуленко.

Какие будут задачи по математике на НМТ (общее количество задач – 22):

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

3 – на установление соответствия (3 из 5);

4 – с кратким ответом.

Химия

Выпускники, выбравшие сдавать химию на НМТ третьим предметом, смогут использовать справочные материалы. В частности:

периодическую систему химических частей;

таблицу "Растворимости оснований кислот амфотерных гидроксидов и солей в воде по температуре 20-25°C";

таблицу "Ряд активности металлов".

Найти эти материалы можно по этой ссылке на сайте УЦОКО.

Какие будут задачи по химии на НМТ (общее количество задач – 30):

22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (3 из 5);

6 – с кратким ответом.

Физика

Участникам НМТ, составляющим физику, также будут доступны справочные материалы во время тестирования. Речь идет о:

таблицу "Префиксы к единице Si";

таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов.

Найти дополнительные материалы по физике – можно за этой ссылкой.

"И по физике, и по химии также сможете воспользоваться черновиком", – заверила заместитель директора УЦОКО.

Какие будут задачи по физике на НМТ (общее количество задач – 20):

12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (4 из 5);

6 – с кратким ответом.

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