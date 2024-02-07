Школы Киева могут закрыть на карантин

В школах украинской столицы могут ввели карантин. Такое решение местные власти могут принять из-за роста количества больных в Киеве.

Поэтому медики призывают родителей не приводить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. И отмечают, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.

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В школах Киева могут ввести карантин

Медики уточнили, что за неделю обнаружили более 11 тысяч случаев – это более чем на 2 тысячи больше, чем в предыдущую неделю.



Врачи также призывают жителей столицы соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Это будет способствовать предупреждению стремительного распространения инфекций.

Основные рекомендации , которых следует придерживаться, чтобы уберечься от болезни, можно найти здесь.

При этом власти Киева предупреждают: если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.

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Напомним, что, что ранее власти Киева уже предупреждали о том, что в случае стремительного увеличения количества больных в столице детей могут отправить на дистанционное обучение.