Учебные заведения на Ивано-Франковщине переводят на дистанционный формат
В учреждениях общего и предвысшего образования на Ивано-Франковщине меняют формат обучения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Они будут работать в дистанционной форме.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение руководительницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищуктакое решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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На Ивано-Франковщине учебные заведения переводят на дистанционку
Продолжатся ограничительные меры с 19 февраля по 4 марта. Причина – резкий рост количества больных.
Комиссия также рекомендовала органам местного самоуправления и ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" мониторить ситуацию и, в случае необходимости, остановить работу детских садов.
А руководителям высших учебных заведений – учесть эпидемиологическую ситуацию в начале учебного процесса и, если надо, ввести дистанционную форму обучения.
А в учреждениях здравоохранения – ограничить посещение пациентов и ввести "масочный режим".
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В школах Украины ввели карантин
- Многие школы в Украине временно меняют формат обучения на дистанционный из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- Такое решение приняли уже во многих регионах.
- Изменения касаются учебных заведений во Львовской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой и других областях.
- Подробно можно прочитать по ссылке.