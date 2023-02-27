Киево-Могилянская академия избавится от мемориальной доски в честь российского ученого

Киево-Могилянская академия демонтирует со стены своего учебного заведения мемориальную доску, посвященную российскому ученому Михаилу Ломоносову. Президент вуза сообщил, что известный россиянин там даже не работал.

Об этом сообщил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит. Он добавил, что эту доску передадут в музей университета.

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По его словам, именно Ученый совет университета решил демонтировать памятную доску, посвященную российскому ученому

Ломоносов никогда не работал в этом вузе

Сергей Квит отметил, что Михаил Ломоносов никогда не работал в Киево-Могилянской академии.

"Эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение согласно распространенной советской мифологии об этом лице", – написал он.



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