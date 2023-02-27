Киево-Могилянская академия избавится от мемориальной доски в честь российского ученого
Источник:Сергей Квит
Киево-Могилянская академия демонтирует со стены своего учебного заведения мемориальную доску, посвященную российскому ученому Михаилу Ломоносову. Президент вуза сообщил, что известный россиянин там даже не работал.
Об этом сообщил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит. Он добавил, что эту доску передадут в музей университета.
К теме Обнародовали новый рейтинг университетов: какие украинские вузы попали в топ-10
По его словам, именно Ученый совет университета решил демонтировать памятную доску, посвященную российскому ученому
Ломоносов никогда не работал в этом вузе
Сергей Квит отметил, что Михаил Ломоносов никогда не работал в Киево-Могилянской академии.
"Эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение согласно распространенной советской мифологии об этом лице", – написал он.
Ранее в Могилянке запретили российский язык: детали
- В конце января в стенах Киево-Могилянской академии запретили использовать российский язык. Правило касается всех: преподавателей, студентов, администрации, его прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
- Президент вуза рассказал, что среди коллектива решение было принято единогласно. В голосовании также принимали участие представители студенчества, отнесшиеся к такой позиции спокойно и с пониманием.
- Сергей Квит объяснил, что никого наказывать за употребление русского не будут. Также никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
- "Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру", – отметил президент вуза. Все для того, чтобы украинизировать университет.
- Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки. Все же не обошлось и без ложки дегтя, русскоязычные считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".