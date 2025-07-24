В Киевском авиационном институте объявили конкурс на должность президента вуза. Главу ЗВО будут выбирать в рамках экспериментального проекта управления университетами.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Конкурс проводит наблюдательный совет КАИ в форме собеседований с кандидатами.

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Какие требования к кандидатам?

От претендентов на должность будут требовать:

свободное владение украинским языком;

не менее пяти лет на руководящих должностях предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений или 10 лет на педагогических, научно-педагогических должностях учреждения высшего образования;

соответствие требованиям добропорядочности.

Кандидаты также должны иметь навыки, нужны для управления КАИ, в частности уметь привлекать финансовые ресурсы и контролировать их использование, взаимодействовать с государственными органами, научной общественностью, быть способными разработать и выполнить стратегию вуза по финансовому плану, инновационной и научной деятельности.

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Какие документы нужно подать?

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

заявление в произвольной форме об участии в конкурсе;

резюме в произвольной форме с указанием реквизитов документов о высшем образовании, о научной степени и ученом звании (при наличии), а также серийного номера государственного сертификата об уровне владения государственным языком;

копии документов о высшем образовании и об ученой степени и ученом звании;

копия трудовой книжки (при наличии) и/или копии других документов, подтверждающих стаж работы;

проект плана стратегического развития Киевского авиационного института.

Срок подачи заявлений – с 24 июля по 12 августа (включительно).

Документы надо подать в бумажной форме (почтовым отправлением по адресу Киевского авиационного института – 03058, Украина, г.Киев, пр. Гузара Любомира 1, нарочно г.Киев, пр. Гузара Любомира 1, каб. 140) или в электронной форме путем направления на официальный адрес электронной почты Киевского авиационного института – peterch@kai.edu.ua.

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