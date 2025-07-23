Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ГП "Инфоресурс". Там подсказали, как это сделать эффективно.

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Как нужно подавать мотивационные письма?

При регистрации электронных кабинетов и подаче заявлений онлайн мотивационное письмо надо добавлять к каждому заявлению только через электронный кабинет. Текст письма надо вписать или вставить в специальное окошко в разделе "Подача заявлений на поступление".

Занести мотивационное письмо в учебное заведение можно только в случае подачи заявлений в бумажной форме. А это предусмотрели для небольшой категории абитуриентов.

Если же к добавленному в электронном кабинете мотивационного письма вы хотите добавить копии материалов (дипломы, награды), подтверждающих предоставленную информацию, их нужно отправлять на электронные ящики приемных комиссий учебных заведений.

Обратите внимание! В электронном кабинете не предусмотрели загрузки каких-либо сканкопий писем или документов к ним. Добавляется только текст письма, который во время регистрации заявления в учебном заведении печатает Приемная комиссия.

Как подать мотивационное письмо через электронный кабинет?

Мотивационное письмо прилагается к каждому заявлению во время его подачи. Итак, заполнить письмо в кабинете могут только те категории поступающих, для которых открыли подачу заявлений.

Абитуриенты могут заранее подготовить текст письма, а при подаче заявления скопировать его в соответствующее поле.

Важно! Мотивационное письмо надо добавлять к каждому заявлению во время его подачи в модуле "Подача заявлений на поступление".

Если писал текст письма в кабинете, нажал кнопку "Сохранить", а меня вернуло на главную страницу и ничего не сохранилось?

Скорее всего, такой абитуриент создавал текст письма более 120 минут, предусмотренных для одной сессии работы с кабинетом. Чтобы избежать таких досадных случаев, надо писать текст письма в другой программе, например "Word" или "Google-документы", а потом копировать готовый текст в электронный кабинет.

Можно ли в кабинете редактировать текст написанного письма?

Редактировать текст можно только до момента подачи заявления. После этого (когда заявление уже имеет статус "Зарегистрировано в ЕГЭБО") текст письма редактировать невозможно.

Также абитуриент не сможет отредактировать текст мотивационного письма, если заявление имеет статус "Задержано" (или "Требует уточнения абитуриентом"). Это означает, что электронное заявление уже принял вуз к рассмотрению, но данные относительно абитуриента требуют уточнения.

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Как узнать требования к мотивационному письму?

Требования к мотивационным письмам определяет каждое учебное заведение в своих Правилах приема документов.

в 2025 году просмотреть эти требования можно непосредственно в электронном кабинете абитуриента. Для этого осуществите поиск конкурсного предложения, что вас интересует, и в колонке "Название испытания" возле надписи "Мотивационное письмо" нажмите на активную ссылку "Требования". Стоит ознакомиться с этой информацией до представления каждого мотивационного письма.

Какое максимальное количество символов при написании?

Формат поля для написания мотивационного письма в кабинете абитуриента – до 20 тысяч символов. В то же время требования по количеству символов определяет учебное заведение. Их необходимо соблюдать.