Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДП "Інфоресурс". Там підказали, як це зробити ефективно.

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Як потрібно подавати мотиваційні листи?

Під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв онлайн мотиваційний лист треба додавати до кожної заяви лише через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі "Подання заяв на вступ".

Занести мотиваційний лист до закладу освіти можна лише в разі подання заяв у паперовій формі. А це передбачили для невеликої категорії абітурієнтів.

Якщо ж до доданого в електронному кабінеті мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують надану інформацію, їх потрібно надсилати на електронні скриньки приймальних комісій закладів освіти.

Зверніть увагу! В електронному кабінеті не передбачили завантаження будь-яких сканкопій листів чи документів до них. Додається лише текст листа, який під час реєстрації заяви в закладі освіти видруковує Приймальна комісія.

Як подати мотиваційний лист через електронний кабінет?

Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. Отже, заповнити лист в кабінеті можуть тільки ті категорії вступників, для яких відкрили подання заяв.

Абітурієнти можуть заздалегідь підготувати текст листа, а під час подання заяви скопіювати його у відповідне поле.

Важливо! Мотиваційний лист треба додавати до кожної заяви під час її подання в модулі "Подача заяв на вступ".

Якщо писав текст листа в кабінеті, натиснув кнопку "Зберегти", а мене повернуло на головну сторінку й нічого не збереглося?

Найімовірніше, такий вступник створював текст листа понад 120 хвилин, що передбачені для однієї сесії роботи з кабінетом. Щоб уникнути таких прикрих випадків, треба писати текст листа в іншій програмі, наприклад "Word" або "Google-документи", а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.

Чи можна в кабінеті редагувати текст написаного листа?

Редагувати текст можна тільки до моменту подання заяви. Після цього (коли заява вже має статус "Зареєстровано в ЄДЕБО") текст листа редагувати неможливо.

Також вступник не зможе відредагувати текст мотиваційного листа, якщо заява має статус "Затримано" (або "Потребує уточнення вступником"). Це означає, що електронну заяву вже прийняв виш до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення.

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Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа?

Вимоги до мотиваційних листів визначає кожен заклад освіти у своїх Правилах приймання документів.

2025 року переглянути ці вимоги можна безпосередньо в електронному кабінеті вступника. Для цього здійсніть пошук конкурсної пропозиції, що вас цікавить, та в колонці «Назва випробування» біля напису "Мотиваційний лист" натисніть на активне посилання "Вимоги". Варто ознайомитися з цією інформацією до подання кожного мотиваційного листа.

Яка максимальна кількість символів під час написання?

Формат поля для написання мотиваційного листа у кабінеті вступника – до 20 тисяч символів. Водночас вимоги щодо кількості символів визначає заклад освіти. Їх необхідно дотримуватися.