Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Конкурс проводить наглядова рада КАІ у формі співбесід із кандидатами.

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Які вимоги до кандидатів?

Від претендентів на посаду вимагатимуть:

вільне володіння українською мовою;

щонайменше п'ять років на керівних посадах підприємств, установ, організацій, закладів освіти або 10 років на педагогічних, науково-педагогічних посадах закладу вищої освіти;

відповідність вимогам доброчесності.

Кандидати також повинні мати навички, потрібні для керування КАІ, зокрема вміти залучати фінансові ресурси і контролювати їхнє використання, взаємодіяти з державними органами, науковою громадськістю, бути здатними розробити та виконати стратегію вишу щодо фінансового плану, інноваційної та наукової діяльності.

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Які документи треба подати?

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заява у довільній формі про участь у конкурсі;

резюме в довільній формі із зазначенням реквізитів документів про вищу освіту, про науковий ступінь та вчене звання (за наявності), а також серійного номера державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;

копії документів про вищу освіту та про науковий ступінь і вчене звання;

копія трудової книжки (у разі наявності) та/або копії інших документів, які підтверджують стаж роботи;

проєкт плану стратегічного розвитку Київського авіаційного інституту.

Строк подання заяв – з 24 липня по 12 серпня (включно).

Документи треба подати у паперовій формі (поштовим відправленням на адресу Київського авіаційного інституту – 03058, Україна, м.Київ, пр. Гузара Любомира 1, нарочно м.Київ, пр. Гузара Любомира 1, каб. 140) або в електронній формі шляхом надсилання на офіційну адресу електронної пошти Київського авіаційного інституту – peterch@kai.edu.ua.

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