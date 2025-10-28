Что такое "кияхи" – необычное слово из Радиодиктанта – 2025
- 27 октября состоялся 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства.
- Автором текста стала Евгения Кузнецова.
- Слово "кияхи" из текста означает початки кукурузы.
27 октября украинцы писали 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Присоединились к флешмобу знатоки и поклонники нашего языка по всему миру.
Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова. Текст назывался "Надо жить!", отмечает 24 Канал.
Что такое "кияхи"?
В тексте было немало слов, которые могли вызвать трудности у украинцев по написанию. Также были интересные слова, значение которых знают далеко не все. В частности, говорится о диалектизмах – богатство нашего языка.
Среди таких – "кияхи". То есть початки кукурузы, как подсказывают словари.
Это слово из полесского диалекта. Так говорят, в частности, на Черниговщине и Киевщине.
Интересно! Актриса Римма Зюбина в эфире Радиодиктанта – 2025 растолковала значение еще одного интересного диалектного слова – "пітятко".
Пример из литературы: "Посіяти треба стільки [кукурудзи], скільки вони зможуть довести до ладу.. від першого боронування.. до останнього, кинутого в корзину кияха". (Юрий Мушкетик).
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.
