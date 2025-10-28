Що таке "кияхи" – незвичне слово з Радіодиктанту – 2025

27 жовтня українці писали 26-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Долучилися до флешмобу знавці та шанувальники нашої мови по всьому світові.

Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст називався "Треба жити!", зазначає 24 Канал.

Що таке "кияхи"?

У тексті було чимало слів, які могли викликати труднощі в українців щодо написання. Також були цікаві слова, значення яких знають далеко не всі. Зокрема, мовиться про діалектизми – багатство нашої мови.

Серед таких – "кияхи". Тобто качани кукурудзи, як підказують словники.

Це слово із поліського діалекту. Так кажуть, зокрема, на Чернігівщині та Київщині.

Цікаво! Акторка Римма Зюбіна в етері Радіодиктанту – 2025 розтлумачила значення ще одного цікавого діалектного слова – "пітятко".

Приклад з літератури: "Посіяти треба стільки [кукурудзи], скільки вони зможуть довести до ладу.. від першого боронування.. до останнього, кинутого в корзину кияха". (Юрій Мушкетик).

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Текст мав назву "Треба жити!".

Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.

Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".

Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".

Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

