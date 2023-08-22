Назвали даты осенних, зимних и весенних каникул в школах Киева
Источник:КГГА
Новый учебный год в школах Киева традиционно стартует 1 сентября 2023 года. Обучение учеников поделили на два семестра.
Первый семестр в столичных школах завершится 22 декабря 2023 года. Второй начнется 8 января и завершится 31 мая 2024, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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Когда каникулы в школах Киева
Чиновник также назвал даты осенних, зимних и весенних каникул в рамках учебного года 2023 – 2024 в школах Киева.
Осенние каникулы состоятся в течение 23 – 29 октября 2023 года.
Зимние каникулы стартуют 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.
Весенние каникулы запланировали провести 25 – 31 марта 2024 года.Хотите, чтобы ваш ребенок получал качественные знания, несмотря на блэкауты и другие вызовы настоящего? Чтобы занятия проходили в интересной и интерактивной форме и отвечали требованиям Новой украинской школы? Это все можно получить в первой и самой большой дистанционной школе "Оптима"! Присоединяйтесь к бесплатного вебинара, чтобы с первых уст узнать все условия и преимущества обучения в "Оптиме".
В учеников первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.
В целом учебный год в столице продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий,
– резюмировал чиновник.
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Как будут учиться ученики в Киеве с 1 сентября
- Формат работы каждая школа в столице Украины будет выбирать самостоятельно. При этом должно учесть пожелания родителей. Окончательное решение принимает педагогический совет учебного заведения.
- Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия.
- Педагогические советы выбирают формы и форматы организации обучения. Также принимаются решения, как засчитывать результаты обучения учеников-беженцев, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.
- Каждая школа должна обновить и схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение по правилам пребывания в укрытиях.
- Власти будут учитывать ситуацию в столице. Если возникнет необходимость, будут вноситься изменения в структуру учебного года.
- Последние звонки будут раздаваться в столичных школах 31 мая 2024 года.