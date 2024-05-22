Во Львове школьники также пойдут отдыхать в разные дни. В управлении образования Львовского горсовета сформировали график летних каникул во всех школах Львова.
Читайте Когда в школах Днепра закончится учебный год и начнутся летние каникулы
Когда ученики во Львове пойдут на летние каникулы
Почти все львовские школьники пойдут на каникулы в начале июня и будут отдыхать до конца августа.
Когда летние каникулы в школах Львова: графики
- Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника" – 17.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская лингвистическая гимназия – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Галицкий" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа №4 – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №9 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №10 имени Святой Марии Магдалены – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №28 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича – 17.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков – 17.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №52 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №62 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Заведение общего среднего образования №87 имени Ирины Калинец – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №2 – 11.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов – с 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей № 17 – 03.06.2024 – 30.08.2024;
- Начальная школа "Родничок" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №31 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №36 – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №45 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №46 имени Вячеслава Черновола – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №48 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №50 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №51 имени Ивана Франко – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №55 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №66 – 31.05.2024 – 31.08.2024;
- Лицей имени Ивана Пулюя – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей международных отношений имени Стуса – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей имени Василия Симоненко – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Классическая гимназия при ЛНУ имени Франко – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Европейский" – 10.06.24 – 31.08.24;
- Начальная школа "Школа радости" – 10.06.24 – 31.08.24;
- Начальная школа "Малыш" – 07.06.2024 – 29.08.2024;
- Лицей "Надежда" – 17.06.2024 – 30.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №1 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №13 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №32 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №72 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №73 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №86 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №90 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №93 Львовского городского совета – 10.06.2024 – 31.08. 2024;
- Средняя общеобразовательная школа №95 – 10.06 – 31.08. 2024;
- Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК–1 – 10.06.2024 – 31.08. 2024;
- Средняя общеобразовательная школа №98 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Орияна" – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Интеллект" – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Сиховский" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №80 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Первоцвет" – 03.06.24 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Дивосвіт" – 03.06.24 – 31.08.2024;
- Гимназия "Тривита" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- УВК "Школа–гимназия" Бл. Клементия и Андрея Шептицких – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №6 – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Львовский" – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №7 – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №8– 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Шаг за шагом" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней "Лидер" с различными формами обучения – 24.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №21 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней №24 имени Конопницкой – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №29 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №37 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №42 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №47 – 11.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №49 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №63 – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №70 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №71 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней №82 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Просвита" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Гимназия "Провесинь" – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Колокольчик" – 03.06.2024 – 30.08.2024;
- Общеобразовательная школа "Берегиня" – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Подборцовский лицей – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Лисиничевская гимназия – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №20 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №23 – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №30 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №33 – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №38 Львовского городского совета – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней №43 – 12.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №44 имени Тараса Шевченко – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №41 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа №53 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков – 10.06.24 – 31.08.24;
- Средняя общеобразовательная школа №54 – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №57 имени Короля Даниила – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней №78 – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №81 имени Петра Сагайдачного – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №91 – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №92 – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №94 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №97 – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №99 – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №100 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- УВК "Инженерно–экономическая школа – Львовский экономический лицей" – 12.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская юридическая гимназия – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовский технологический лицей – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Дублянский опорный лицей имени Героя Украины А. Жаловаги – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Великогрибовицкий лицей – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Зашковский лицей имени Евгения Коновальца – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Грядовская гимназия – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Зарудцивская гимназия – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Малеховская гимназия – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Малогрибовицкая начальная школа – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Рясне–Русский лицей – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №15 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №18 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №40 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская украинская гуманитарная гимназия имени Степанов – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств – 06.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №60 – 11.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей "Гроно" – 01.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №65 – 08.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №67 – 04.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №68 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей 74 имени Марийки Подгорянки – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Лицей №75 Имени Леси Украинки – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Средняя общеобразовательная школа №77 – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовская гимназия "Евшан" – 05.06.2024 – 31.08.2024;
- Львовский физико-математический лицей – 10.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Арника" – 03.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Один, два, три" – 07.06.2024 – 31.08.2024;
- Начальная школа "Рассвет" – 07.06.2024 – 31.08.2024.
Ранее мы также сообщали, когда начнутся летние каникулы в школах Украины. Об этом читайте по ссылке.