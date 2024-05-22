У Львові школярі також підуть відпочивати у різні дні. В управлінні освіти Львівської міськради сформували графік літніх канікул в усіх школах Львова.

Читайте Коли у школах Дніпра закінчиться навчальний рік і розпочнуться літні канікули

Коли учні у Львові підуть на літні канікули

Майже усі львівські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.

Коли літні канікули у школах Львова: графіки

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка" – 17.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська лінгвістична гімназія – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Галицький" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа №4 – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №9 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №27 імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №28 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича – 17.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов – 17.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №52 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №62 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №2 – 11.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів – з 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей № 17 – 03.06.2024 – 30.08.2024;

Початкова школа "Джерельце" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №31 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №36 – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №45 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №46 імені В'ячеслава Чорновола – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №48 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №50 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №51 імені Івана Франка – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №55 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №66 – 31.05.2024 – 31.08.2024;

Ліцей імені Івана Пулюя – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей міжнародних відносин імені Стуса – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей імені Василя Симоненка – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Класична гімназія при ЛНУ імені Франка – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Європейський" – 10.06.24 – 31.08.24;

Початкова школа "Школа радості" – 10.06.24 – 31.08.24;

Початкова школа "Малюк" – 07.06.2024 – 29.08.2024;

Ліцей "Надія" – 17.06.2024 – 30.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №1 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №13 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №32 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №72 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №73 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №86 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №90 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №93 Львівської міської ради – 10.06.2024 – 31.08. 2024;

Середня загальноосвітня школа №95 – 10.06 – 31.08. 2024;

Середня загальноосвітня школа №96 МЖК–1 – 10.06.2024 – 31.08. 2024;

Середня загальноосвітня школа №98 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Оріяна" – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Інтелект" – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Сихівський" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №80 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Первоцвіт" – 03.06.24 – 31.08.2024;

Початкова школа "Дивосвіт" – 03.06.24 – 31.08.2024;

Гімназія "Тривіта" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

НВК "Школа–гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №6 – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Львівський" – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №7 – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №8– 10.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Крок за кроком" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів "Лідер" з різними формами навчання – 24.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №21 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №24 імені Конопницької – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №29 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №37 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Cередня загальноосвітня школа №42 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №47 – 11.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №49 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №63 – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №70 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №71 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №82 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Просвіта" – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Гімназія "Провесінь" – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Дзвіночок" – 03.06.2024 – 30.08.2024;

Загальноосвітня школа «Берегиня» – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Підбірцівський ліцей – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Лисиничівська гімназія – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №20 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №23 – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №30 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №33 – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №38 Львівської міської ради – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №43 – 12.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №41 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа №53 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов – 10.06.24 – 31.08.24;

Середня загальноосвітня школа №54 – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №57 імені Короля Данила – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №78 – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №81 імені Петра Сагайдачного – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №91 – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №92 – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №94 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №97 – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №99 – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №100 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

НВК "Інженерно–економічна школа – Львівський економічний ліцей" – 12.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська правнича гімназія – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Львівський технологічний ліцей – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Дублянський опорний ліцей імені Героя України А. Жаловаги – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Великогрибовицький ліцей – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Грядівська гімназія – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Зарудцівська гімназія – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Малехівська гімназія – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Малогрибовицька початкова школа – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Рясне–Руський ліцей – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №15 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №18 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №40 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська українська гуманітарна гімназія імені Степанів – 01.06.2024 – 31.08.2024;

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Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв – 06.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №60 – 11.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей "Гроно" – 01.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №65 – 08.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №67 – 04.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №68 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей 74 імені Марійки Підгірянки – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Ліцей №75 Імені Лесі Українки – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Середня загальноосвітня школа №77 – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Львівська гімназія "Євшан" – 05.06.2024 – 31.08.2024;

Львівський фізико-математичний ліцей – 10.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Арніка" – 03.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Один, два, три" – 07.06.2024 – 31.08.2024;

Початкова школа "Світанок" – 07.06.2024 – 31.08.2024.

Раніше ми також повідомляли, коли розпочнуться літні канікули у школах України. Про це читайте за посиланням.