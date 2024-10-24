Первые в этом учебном году осенние каникулы в школах Одесской области стартуют 28 октября. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Когда ученики в Одесской области идут на осенние каникулы

Чиновник при этом отметил, что в разных школах графики каникул могут отличаться.

С понедельника 508 школ области идут на недельный отдых. Еще 26 заведений начнут каникулы в ноябре. А 86 школ решили перенести осенние каникулы на зимний период, то есть на январь 2025 года,

– сообщили в ОВА.

И объяснили, что это связано с реалиями военного времени. То есть зима может быть сложная, поэтому в некоторых общинах решили максимально эффективно поработать до наступления холодов. Большинство таких школ – в Болградском районе.

Заметим, что решение о сроках каникул принимает педагогический совет. Учитывают эпидемиологическую ситуацию, безопасность и температурный режим в классах.

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Когда осенние каникулы в школах Украины в 2024 году