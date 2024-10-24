Перші у цьому навчальному році осінні канікули у школах Одеської області стартують 28 жовтня. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Коли учні на Одещині йдуть на осінні канікули

Посадовець при цьому зауважив, що у різних школах графіки канікул можуть відрізнятись.

З понеділка 508 шкіл області йдуть на тижневий відпочинок. Ще 26 закладів розпочнуть канікули у листопаді. А 86 шкіл вирішили перенести осінні канікули на зимовий період, тобто на січень 2025 року,

– повідомили в ОВА.

І пояснили, що це пов'язано з реаліями воєнного часу. Тобто зима може бути складна, тому в деяких громадах вирішили максимально ефективно попрацювати до настання холодів. Більшість таких шкіл – у Болградському районі.

Зауважимо, що рішення про терміни канікул ухвалює педагогічна рада. Враховують епідеміологічну ситуацію, безпеку та температурний режим у класах.

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Коли осінні канікули у школах України у 2024 році