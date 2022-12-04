Когда школьники Киевщины, Полтавщины, Сумщины и Черкасщины уходят на зимние каникулы

Ученики школ Киевщины, Полтавщины, Сумщины, Черкасщины идут на зимние каникулы в конце 2022 года. Однако даты старта отдыха детей разнятся.

Так, одни школьники могут отдыхать уже с завтрашнего дня, 5 декабря, а другие – будут ждать еще три недели. При этом будут отдыхать зимой дети от учебы разное количество дней.

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Когда зимние каникулы в школах Украины 2022 – 2023

Полтавщина

Начало каникул в разных школах Полтавской ОВО колеблется от 5 декабря 2022 года до 2 января 2023 года. Конец отдыха школьников – от 8 до 26 января 2023 года.

Сумщина

На Сумщине зимние каникулы в школах продлятся с 26 декабря 2022 года по 13 января 2023 года.

Киевщина

По информации Киевской ОВА, в основном зимние каникулы в школах области стартуют 24 – 26 декабря и продлятся до 15 января.

Черкасская область

В Черкасской области зимние каникулы в большинстве школ должны начаться с 26 декабря 2022 года и закончиться 15 января 2023 года. В 10 школах начало каникул запланировали на 19 декабря 2022 года. В 15 – школьники будут отдыхать до 29 января 2023 года.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины