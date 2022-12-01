Назвали точные даты: когда в харьковских школах будут зимние каникулы

Зимние каникулы в школах Харькова не будут столь длительными, как в Киеве. При этом дети уйдут на отдых уже в конце декабря.

Директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов назвал точные даты отдыха харьковских школьников. При этом добавил, что продолжительность каникул может быть разной.

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Когда каникулы в школах Харькова

В школах Харькова, по словам чиновника, каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.

Часть общин приняла решение, что у них каникулы – с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период. А преимущественно по Харькову – с 30 декабря по 15 января включительно,

– уточнил Литвинов.

К слову, ранее информировали, что в большинстве общин Харьковщины школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января 2023 года. Обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.

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