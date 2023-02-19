"Не сомневайтесь": вырастут ли цены на книги в Украине
Бумажные книги в Украине будут дорожать. И для этого есть конкретные предпосылки.
Об этом сообщил издатель Александр Красовицкий. Он также выделил причины подорожания.
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Вырастут ли цены на книги в Украине
Среди причин дальнейшего подорожания бумажных книг в Украине – увеличение стоимости сырья и война.
Если видите в магазине издания предыдущих лет, не сомневайтесь – покупайте, иначе допечатанное позже будет стоить значительно дороже,
– советует Красовицкий.
Также он заявил, что значительная часть украинцев еще не понимает, что электронные версии книг имеют ту же ценность, что и бумажные. И продажа любого товара – это зарплата автора, который книгу написал и может творить дальше, за эти деньги живет его семья.
Также издатель сообщил, что во время отключения света люди подзаряжают гаджеты, покупают электронную книгу и читают впоследствии.
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Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году
В 2022 году наиболее популярны среди украинцев оказались такие книги:
- "Кровь и пепел" Дженнифер Л. Арментраут;
- "1984" Джорджа Орвелла;
- "Искусство войны" Сунь-цзы.