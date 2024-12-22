Приравняют к контрактникам: в 2025 году курсантам увеличат выплаты

В Минобороны анонсировали улучшение условий денежного обеспечения курсантов военных заведений высшего образования. Стало известно, какие выплаты будут получать студенты 1 –4 курсов.

Об увеличении размеров выплат сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время рабочего визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Кто какую будет получать выплату

По словам Мельника, уже с марта 2025 года курсанты 1 – 2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине. Это 8 тысяч гривен.

Министр отметил, что учитывая то, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте.

Курсанты 3 – 4 курсов, которые приравниваются к контрактной службы, будут получать более 20 тысяч гривен.

К слову, участники боевых действий в 2025 году получат выплату при увольнении, которая составляет 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но не менее 25%.