Украинские ветераны смогут пройти IT-курсы и трудоустроиться в иностранной компании

В Киеве открывают обучающие IT-курсы, на которых смогут учиться участники боевых действий. А в дальнейшем трудоустроиться в иностранной компании.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. И акцентировала, что проект реализуют благодаря поддержке Нидерландов и благотворительного фонда Life Line Ukraine.

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В Киеве ветераны смогут пройти IT-курсы

Обучение начнется с подготовки тестировщиков качества программного обеспечения. Это ведь самый быстрый способ освоения новой IT-специальности. В будущем ветераны также смогут изучать другие программы и навыки для развития знаний и опыта в IT-секторе.

По словам Хонды, ветераны после успешного прохождения курсов гарантированно смогут трудоустроиться в иностранной компании и работать дистанционно.

Регистрация на курсы уже стартовала. Форму регистрации, как и требования к кандидатам, можно найти за ссылкой.

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