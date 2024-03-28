Как правильно назвать "ландыш" на украинском языке

Украинцы часто могут неправильно называть те или иные цветы. В частности, употребляют суржиковые слова.

Однако портить красоту нашего языка и цветов не стоит “языковым мусором”. Поэтому Образование 24 помогает от него избавляться.

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Как правильно называть "ландыш"

Так, не стоит "тянуть" в наш язык слова из языка агрессора. Одним из таких является "ландыш".

Это слово можно услышать для обозначения "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики. Его еще применяют в медицине, парфюмерии.

На украинском надо называть этот цветок "конвалією".

Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"

Также стоит выбросить из своей речи такое название как "анютины глазки".

Речь идет о растении из семейства кукушкиных, или орхидных, что находится под охраной международных конвенций.

В украинском языке на замену суржиковому названию есть целых три красивых соответствия:

зозулині черевички;

братки;

братчики.