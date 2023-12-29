Как на украинском правильно назвать "лекарство"
Украинцы часто в своей речи могут употреблять суржик. Даже если говорят о болезнях.
Но этого делать ни в коем случае не стоит. Образование 24 при этом поможет избавиться от суржика.
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Как на украинском сказать "лекарство"
Однако, что интересно, отдельные слова земляки могут наоборот не употреблять, потому что считают суржиковыми. Но они есть в нашем языке.
Так, интересным является слово "лекарство". Заметим, что оно действительно зафиксировано в украинском словарях. Однако является разговорным.
Если же вы хотите сказать или написать о том, что врач вам прописал вещества, препараты для лечения, лучше употребляйте слово "ліки" (укр.).
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Какие "зимние" слова не нужно употреблять
- Образование 24 ранее рассказывало, какие суржиковые "зимние" слова не нужно употреблять.
- Так, не говорите "гололед". Наш язык имеет замену аж два красивых соответствия.
- Также не употребляйте слово "елка". Как говорить правильно, читайте здесь.
- А как сказать на украинском "поскользнуться" правильно, мы рассказывали тоже раньше.