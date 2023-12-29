Как на украинском правильно назвать "лекарство"

Украинцы часто в своей речи могут употреблять суржик. Даже если говорят о болезнях.

Но этого делать ни в коем случае не стоит. Образование 24 при этом поможет избавиться от суржика.

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Как на украинском сказать "лекарство"

Однако, что интересно, отдельные слова земляки могут наоборот не употреблять, потому что считают суржиковыми. Но они есть в нашем языке.

Так, интересным является слово "лекарство". Заметим, что оно действительно зафиксировано в украинском словарях. Однако является разговорным.

Если же вы хотите сказать или написать о том, что врач вам прописал вещества, препараты для лечения, лучше употребляйте слово "ліки" (укр.).

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