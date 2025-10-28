Колоритные слова из текста Радиодиктанта – 2025: что такое "лелитки"
- 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства состоялся 27 октября, автором текста стала Евгения Кузнецова.
- 24 Канал объясняет значение слова "лелитки", которое было в тексте.
Вчера, 27 октября, украинцы написали уже 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Присоединились к нему знатоки и поклонники нашего языка по всему миру.
Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова. Она написала текст под названием "Надо жить!", отмечает 24 Канал.
Что такое "лелитки"?
В тексте было несколько интересных слов, значение которых знали не все участники Радиодиктанта. В частности, диалектизмы.
Среди них – пайетки (укр. лелітки). В тексте одно из предложений начиналось так: "Треба купувати сукні з лелітками…".
Если заглянуть в словарь, увидим, что это слово имеет два значения.
Так называют блестящее кружочек для украшений, блестящие точки на чем-либо. ("Не спрашивай, то ли действительно роса самоцветная, всемирная красота, или то, может, то солнце обмануло, в лелитки дождь холодный изменило". (Леся Украинка).
Это диалектное название цветка.
Интересно! В Украине есть и село Лелітка – расположено в Хмельницкой городской общине Хмельницкого района Винницкой области. Основано в 1762 году. Население составляет 463 человека, подсказывает Википедия.
Также мы писали, что случилось в тексте и слово "кияхи". Оно из полесского диалекта. Так говорят, в частности, на Черниговщине и Киевщине. Это початки кукурузы, как подсказывают словари.
Кстати, актриса Римма Зюбина в эфире Радиодиктанта – 2025 растолковала значение еще одного интересного диалектного слова – "пітятко".
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.
