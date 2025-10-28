Колоритні слова з тексту Радіодиктанту – 2025: що таке "лелітки"

Учора, 27 жовтня, українці написали вже 26-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Долучилися до нього знавці та шанувальники нашої мови по всьому світові.

Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Вона написала текст під назвою "Треба жити!", зазначає 24 Канал.

Що таке "лелітки"?

У тексті було кілька цікавих слів, значення яких знали не всі учасники Радіодиктанту. Зокрема, діалектизми.

Серед них – лелітки. У тексті одне з речень починалось так: "Треба купувати сукні з лелітками…".

Якщо заглянути до словника, побачимо, що це слово має два значення.

Так називають блискуче кружальце для прикрас, блискучі цяточки на чому-небудь. ("Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило". (Леся Українка). Це діалектна назва квітки.

Цікаво! В Україні є і село Лелі́тка – розташоване у Хмільницькій міській громаді Хмільницького району Вінницької області. Засноване у 1762 році. Населення становить 463 особи, підказує Вікіпедія.

Також ми писали, що трапилось у тексті і слово "кияхи". Воно з поліського діалекту. Так кажуть, зокрема, на Чернігівщині та Київщині. Це качани кукурудзи, як підказують словники.

До речі, акторка Римма Зюбіна в етері Радіодиктанту – 2025 розтлумачила значення ще одного цікавого діалектного слова – "пітятко".

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Текст мав назву "Треба жити!".

Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.

Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".

Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".

Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

