Лучшие украинские учителя поедут на международный форум в Лондон

Вручение премии лучшему учителю мира Global Teacher Prize переносят из Дубая в Лондон. Украина уже начинает готовить свою делегацию.

Церемония награждения состоится в октябре 2020 года, организатором поездки украинских педагогов станет Освитория.

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Организаторы обещают сделать форум еще более интересным, чем раньше и пригласить больше министров образования из разных стран. Поэтому мы с командой уже начинаем готовить образовательный десант в Великобританию,

– рассказала директор "Освитории" Анна Сидорук.

Сообщается, что от Украины в Лондон поедут победители премии Global Teacher Prize Ukraine – самой престижной педагогической премии в Украине. Награждение премией в 2020 году будет происходить уже в четвертый раз.



Лучший учитель Украины 2017 году Пауль Пшеничка / фото: Освитория

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Что известно о премии Global Teacher Prize