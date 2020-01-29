Лучшие украинские учителя поедут на международный форум в Лондон
Вручение премии лучшему учителю мира Global Teacher Prize переносят из Дубая в Лондон. Украина уже начинает готовить свою делегацию.
Церемония награждения состоится в октябре 2020 года, организатором поездки украинских педагогов станет Освитория.
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Организаторы обещают сделать форум еще более интересным, чем раньше и пригласить больше министров образования из разных стран. Поэтому мы с командой уже начинаем готовить образовательный десант в Великобританию,
– рассказала директор "Освитории" Анна Сидорук.
Сообщается, что от Украины в Лондон поедут победители премии Global Teacher Prize Ukraine – самой престижной педагогической премии в Украине. Награждение премией в 2020 году будет происходить уже в четвертый раз.
Лучший учитель Украины 2017 году Пауль Пшеничка / фото: Освитория
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Что известно о премии Global Teacher Prize
- основанная в 2014 году премия для учителей со всего мира;
- вручают за разработку и применение на практике авторских образовательных программ;
- неофициальное название – "Нобелевская премия для учителей".