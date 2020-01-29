24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Likar покер
more

Лучшие украинские учителя поедут на международный форум в Лондон

22 Читати новину українською
Размер премии составляет один миллион долларов / Ua.news

Вручение премии лучшему учителю мира Global Teacher Prize переносят из Дубая в Лондон. Украина уже начинает готовить свою делегацию.

Церемония награждения состоится в октябре 2020 года, организатором поездки украинских педагогов станет Освитория.

Вас заинтересует: Украинские учителя записали рэп с группой ТНМК – видео

Организаторы обещают сделать форум еще более интересным, чем раньше и пригласить больше министров образования из разных стран. Поэтому мы с командой уже начинаем готовить образовательный десант в Великобританию,
– рассказала директор "Освитории" Анна Сидорук.

Сообщается, что от Украины в Лондон поедут победители премии Global Teacher Prize Ukraine – самой престижной педагогической премии в Украине. Награждение премией в 2020 году будет происходить уже в четвертый раз.


Лучший учитель Украины 2017 году Пауль Пшеничка / фото: Освитория

Читайте еще: Вместо того чтобы воровать – ремонтировать: как лучшая учительница мира перевоспитала учеников

Что известно о премии Global Teacher Prize

  • основанная в 2014 году премия для учителей со всего мира;
  • вручают за разработку и применение на практике авторских образовательных программ;
  • неофициальное название – "Нобелевская премия для учителей".
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учителя Великобритания Лондон Школа Образование за рубежом Учеба Образование в Украине
На уроках могут запретить смартфоны – подан законопроект
24 января
233
Залиште відгук