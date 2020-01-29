Найкращі українські вчителі поїдуть на міжнародний форум у Лондон
Вручення премії найкращому вчителю світу Global Teacher Prize переносять з Дубаю у Лондон. Україна вже починає готувати свою делегацію.
Церемонія нагородження відбудеться в жовтні 2020 року, організатором поїздки українських педагогів стане Освіторія.
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Організатори обіцяють зробити форум ще цікавішим, ніж раніше і запросити більше міністрів освіти з різних країн. Тож ми з командою вже починаємо готувати освітній десант до Великої Британії,
– розповіла директорка "Освіторії" Анна Сидорук.
Повідомляється, що від України у Лондон поїдуть переможці премії Global Teacher Prize Ukraine – найпрестижнішої педагогічної премії в Україні. Нагородження премією у 2020 році відбуватиметься вже вчетверте.
Найкращий вчитель України 2017 році Пауль Пшенічка / фото: Освіторія
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Що відомо про премію Global Teacher Prize
- заснована у 2014 році премія для вчителів з усього світу;
- вручають за розробку та застосування на практиці авторських освітніх програм;
- неофіційна назва – "Нобелівська премія для вчителів".