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Найкращі українські вчителі поїдуть на міжнародний форум у Лондон

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Розмір премії становить один мільйон доларів / Ua.news

Вручення премії найкращому вчителю світу Global Teacher Prize переносять з Дубаю у Лондон. Україна вже починає готувати свою делегацію.

Церемонія нагородження відбудеться в жовтні 2020 року, організатором поїздки українських педагогів стане Освіторія.

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Організатори обіцяють зробити форум ще цікавішим, ніж раніше і запросити більше міністрів освіти з різних країн. Тож ми з командою вже починаємо готувати освітній десант до Великої Британії,
– розповіла директорка "Освіторії" Анна Сидорук.

Повідомляється, що від України у Лондон поїдуть переможці премії Global Teacher Prize Ukraine – найпрестижнішої педагогічної премії в Україні. Нагородження премією у 2020 році відбуватиметься вже вчетверте.


Найкращий вчитель України 2017 році Пауль Пшенічка / фото: Освіторія

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Що відомо про премію Global Teacher Prize

  • заснована у 2014 році премія для вчителів з усього світу;
  • вручають за розробку та застосування на практиці авторських освітніх програм;
  • неофіційна назва – "Нобелівська премія для вчителів".
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Освіта за кордоном Школа Лондон Велика Британія Вчителі
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