УКР РУС
2 февраля 2025, 15:00
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Там "Подпольная парцеляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями

Мария Волошин

Во Львове есть немало интересных и колоритных кнайп. Здесь вы можете продегустировать разнообразные и необычные блюда, наливки и закуски. Поражают они не только вкусом и видом, но и названиями.

Итак 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подробно расскажет о гастрономическом колорите местных блюд и закусок. Потому что такие подают только во Львове.

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Какие закуски удивят не только вкусом, но и названиями

Если вы уже причастились одним-другим келишком крепкой галицкой наливки, то можно подумать, чем бы таким же вкусным ее утрамбовать. А выбирать здесь есть из чего. И мы в семнадцатой подборке вам об этом расскажем.

  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • стравоспис – стравопис, меню;
  • ци́мес – щось дуже добре, смачне;
  • знимкувати – фотографувати;

Можете даже дольше полистать стравоспис и немного его поснимать, потому что такого цимеса и таких названий, как во львовских кнайпах, вы больше нигде не увидите.


Стравоспис в галицкой кнайпе / "Крыивка"

Потому что здесь вам подадут такие чудеса местной гастрономии как:

  • "Підпільна парцеляція";
  • Вареники "Волинські шпацери";
  • Шпундра;
  • Холодець "Дриглі з цвіклями";
  • Салат "Підпільні вакації";
  • Кармонадля "Жорік, хенде хох!";
  • Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".

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Можете заказать себе и какую-нибудь рыбку: пструга или селедку. Или даже какую-то фасоль, шпараги́вку.

  • кармана́для – котлета;
  • шпацер – прогулянка;
  • вакації – канікули;
  • шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;
  • цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);
  • парцеляція – розподіл землі під забудову;


Блюда и закуски во львовских заведениях / "Крыивка"

  • пстру́г – форель;
  • селедець – оселедець;
  • шпараґі́вка – спаржева квасоля;
  • фасо́ля – квасоля;

Как видите, во львовских кнайпах можно найти всякие легумины, даже не вспоминая о барабольке.

  • барабо́ля – картопля;
  • пан Е́дзьо – туалет;

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Только не дегустируйте все на раз, потому что потом будете бежать к господину Едзю.

  • бро́вар – пивоварня, пиво;
  • злеополізуватися – стати львів'янином;

А если рука тянется за каким броваром, имейте сдержанность, вы уже напились наливок. Можем считать, что чуть даже слеополизировались.

  • тринґельд – чайові;
  • за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;

И имеете в виду: в кнайпе долго лясы не точите, а идите домой, потому что это уже за квадранс дисета. Только не забудьте оставить в кнайпе хороший трингельд.