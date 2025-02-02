Там "Подпольная парцеляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями
Во Львове есть немало интересных и колоритных кнайп. Здесь вы можете продегустировать разнообразные и необычные блюда, наливки и закуски. Поражают они не только вкусом и видом, но и названиями.
Итак 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подробно расскажет о гастрономическом колорите местных блюд и закусок. Потому что такие подают только во Львове.
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Какие закуски удивят не только вкусом, но и названиями
Если вы уже причастились одним-другим келишком крепкой галицкой наливки, то можно подумать, чем бы таким же вкусным ее утрамбовать. А выбирать здесь есть из чего. И мы в семнадцатой подборке вам об этом расскажем.
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- стравоспис – стравопис, меню;
- ци́мес – щось дуже добре, смачне;
- знимкувати – фотографувати;
Можете даже дольше полистать стравоспис и немного его поснимать, потому что такого цимеса и таких названий, как во львовских кнайпах, вы больше нигде не увидите.
Стравоспис в галицкой кнайпе / "Крыивка"
Потому что здесь вам подадут такие чудеса местной гастрономии как:
- "Підпільна парцеляція";
- Вареники "Волинські шпацери";
- Шпундра;
- Холодець "Дриглі з цвіклями";
- Салат "Підпільні вакації";
- Кармонадля "Жорік, хенде хох!";
- Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".
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Можете заказать себе и какую-нибудь рыбку: пструга или селедку. Или даже какую-то фасоль, шпараги́вку.
- кармана́для – котлета;
- шпацер – прогулянка;
- вакації – канікули;
- шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;
- цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);
- парцеляція – розподіл землі під забудову;
Блюда и закуски во львовских заведениях / "Крыивка"
- пстру́г – форель;
- селедець – оселедець;
- шпараґі́вка – спаржева квасоля;
- фасо́ля – квасоля;
Как видите, во львовских кнайпах можно найти всякие легумины, даже не вспоминая о барабольке.
- барабо́ля – картопля;
- пан Е́дзьо – туалет;
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Только не дегустируйте все на раз, потому что потом будете бежать к господину Едзю.
- бро́вар – пивоварня, пиво;
- злеополізуватися – стати львів'янином;
А если рука тянется за каким броваром, имейте сдержанность, вы уже напились наливок. Можем считать, что чуть даже слеополизировались.
- тринґельд – чайові;
- за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;
И имеете в виду: в кнайпе долго лясы не точите, а идите домой, потому что это уже за квадранс дисета. Только не забудьте оставить в кнайпе хороший трингельд.