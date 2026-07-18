24 Канал пообщался с профессиональным репетитором по математике Ларисой Водяницкой. Мы расспросили ее о страхах, связанных с изучением этого предмета, о мифах, которые ходят вокруг него, и о том, как родители влияют на успеваемость своих детей.

Как отметила Лариса, за ее плечами более 15 лет опыта. До недавнего времени она работала в частном лицее ЛПЕПИМ, а также в одной из государственных школ Киева. Уже почти год как уволилась из школы и полностью посвятила себя репетиторству, работая в основном с группами 6 – 11 классов.

Уважение к ученику – основа моих занятий. Я возвращаю детям веру в свои силы,

– добавила она.

Начнем с простого вопроса. Вы всегда любили математику или в вашей жизни тоже был период, когда вы сопротивлялись этому предмету?

Так сложилось, что математику люблю с детства. Всегда копалась в числах, решала какие-то задачки, искала закономерности.

Сейчас вы видите сотни учеников. Согласны ли вы с тем, что за последние годы, с тех пор как математика на НМТ стала обязательной, уровень общей паники среди подростков достиг максимума? Что они говорят, когда впервые приходят к вам?

Я бы не сказала, что уровень паники вырос. Скорее речь идет о неуверенности в своих силах. Когда ребенок уверен? Когда понимает, что его поддержат, когда помогут исправить ошибку, а не отругают за нее, когда есть доверие к взрослому.

А сейчас вижу, что многим детям вместо поддержки говорят: "Ты не сдашь НМТ, тебе это не по силам, ты тупой". Часто слышу от детей и родителей: "Отношения с математикой не очень. Я (он, она) ее не понимаю".

Для математики нужны систематические действия. Если одна тема провалена, то очень трудно понять другую. Все связано друг с другом.

Главное оправдание многих подростков и даже взрослых: "Я гуманитарий, мой мозг так не работает". По вашему опыту – действительно ли существует это врожденное деление, или "гуманитарий" – это просто удобный ярлык?

На мой личный взгляд, такое деление придумали для того, чтобы оправдать нежелание заниматься математикой. Я очень часто наблюдала, как так называемые гуманитарии после понятного именно для них объяснения говорили: "Это так легко? Я думал, будет сложнее". Математика дается всем, кто прилагает усилия.

Бывает так, что ребенок знает материал, но видит перед собой тест – и впадает в оцепенение. Как отличить лень или незнание от чистой "математической тревожности", когда блокируется именно мышление?

Да, безусловно, такое бывает. Как отличить? Это видно по тем ответам и решениям, которые ребенок дает без теста или контрольной работы. Три года назад я пришла работать в одну из школ Киева. Мне дали параллель 8 классов. Что я заметила сразу, так это тотальный страх перед контрольными работами. Дети, которые в процессе изучения темы отвечали на 10 – 11 баллов на контрольной, могли набрать 5 – 6 баллов. Я боролась с этим явлением очень долго.

Каждый раз подчеркивала, что на контрольной работе нет ничего нового, только то, что мы с вами изучили. Непосредственно перед контрольными работами я проводила с детьми дыхательные упражнения, чтобы успокоить их нервную систему. Сначала они смеялись, а потом и сами стали их делать, когда увидели эффект.

Ситуация начала постепенно улучшаться. И во втором семестре 9-го класса уже все дети писали контрольные так же, как отвечали на уроках. Математическая тревожность уступает место уверенности в себе. И над этим я обязательно работаю на своих уроках. Я наглядно показываю детям их сильные стороны и учу самому главному – доверию к себе. Только когда ребенок доверяет своим достижениям и своим знаниям, "математическая тревожность" исчезает.



Репетитор учит учеников доверять себе и своим достижениям / Фото предоставлено Ларисой Водяницкой

Был ли в вашей практике случай с абсолютным "гуманитарием", который пришел с нулем, а в итоге удивил и себя, и вас высокой оценкой на экзамене? Что у него в голове переключилось?

Да, у меня был такой парень, который считал, что он совсем не математик. Нужно было наглядно показать применение математики в жизни, чтобы ребенок заинтересовался.

Не скажу, что он удивил результатом, потому что мы планомерно шли к этой оценке, но свои 173 балла он получил и поступил в Национальный медицинский университет имени Богомольца. Что переключилось? Он понял, что нет ничего невозможного, если уделять время какому-то делу и прилагать усилия.

Почему вы начинаете первое занятие с учеником, который с порога заявляет: "Я ненавижу ваш предмет и учу его только потому, что МОН заставило"? Как вы ищете этот первый ключик?

Все зависит от самого ученика. Конечно, сначала просто общаемся. Я всегда спрашиваю, чем ребенок увлекается, что любит, какие у него хобби. Осторожно выясняю, почему именно возникла неприязнь к предмету. Так постепенно с каждым уроком лед тает. Рассказываю, где реально можно применить те или иные темы из математики, какие-то интересные истории и т. п.

Зазубривание формул – это обычно самая скучная часть. Есть ли способ заставить подростка понять тригонометрию или геометрию без слез и зазубривания? Поделитесь своим любимым лайфхаком.

Я не заставляю именно зубрить формулы. Да, определенный момент запоминания, конечно, есть. Но формулы запоминаются благодаря большому количеству практических задач. Сами по себе. Решаешь, решаешь и раз – все запомнил. Никого не заставляю, а вот показать и подчеркнуть красоту преобразований, в частности тригонометрических, могу.

Формулы звучат от меня постоянно, поэтому ученики быстро их запоминают. Повторение – большая сила. Что касается лайфхаков для запоминания – есть целый ряд приемов, ассоциаций и выявленных мной закономерностей, которые позволяют, зная всего две-три формулы по теме, вывести или преобразовать их в другие подобные формулы. Это все навык и никакого секрета.



Лариса не заставляет зубрить формулы, а показывает и подчеркивает красоту преобразований / Фото freepik

Нынешние выпускники – это поколение, которое прошло через онлайн-обучение во время пандемии, а теперь учится в условиях полномасштабной войны, тревог и отключений электричества. Какие самые большие пробелы в знаниях из-за этого возникают и как вы их компенсируете?

Конечно, ковид и война внесли свой печальный вклад в наше образование. Наверстать упущенное сложно. Всему должно быть свое время. Никто не был готов к этому ни технически, ни морально. Со своей стороны я делаю все, чтобы всегда оставаться на связи, я не отменяю уроки во время отключений электричества, я организую процесс обучения так, чтобы каждый ребенок получил максимально возможную для него пользу.

Что касается самых больших пробелов – то у каждого ученика они свои. Это не один класс, где одинаковое количество уроков. В моих группах ученики из разных городов Украины и Европы. Дети, которые учатся здесь в школах, и дети, обучающиеся по семейной или экстернатной форме обучения в украинской школе. У меня есть программа, по которой мы работаем весь год. К концу учебного года ученики обладают полным арсеналом навыков и знаний, необходимых для определенного класса. Дети, которые находятся в Европе, именно со мной проходят украинскую программу по математике.

Лучшим инструментом для устранения пробелов я считаю желание и возможность ребенка задать учителю вопрос и получить объяснение. Иногда одно и то же понятие приходится объяснять несколькими разными способами. И это нормальная практика.

Каждый ребенок должен получить объяснение на таких примерах, которые он может понять. Кстати, решение задач мы начинаем с того, знают ли дети значение слов в условии, понимают ли они физически то, что написано в задаче. Тогда и решение приходит гораздо легче.

Иногда самыми большими "разжигателями" паники становятся родители, которые очень переживают из-за обязательного экзамена. Как родителям вести себя правильнее: контролировать каждый шаг или, наоборот, дать ребенку спокойствие? Где эта грань между поддержкой и давлением?

От родителей нужна поддержка и понимание. Да, некоторым ученикам нужен контроль. Но, на мой взгляд, в старших классах уже нужно возлагать больше ответственности именно на подростка. Нужно дать ему определенную свободу.

Ребенок должен знать, что его любят. Что при любых обстоятельствах родители поддержат и помогут. Но в то же время должна быть четко обозначена зона ответственности за учебу.

Речь идет не о наказании, а о последствиях поступков. Ты выучил, пришел на занятие, сделал домашнюю работу – это твое развитие, шаг к лучшей жизни; поступил наоборот – соответственно, откатился назад. Именно умение учиться является одним из ключевых навыков в нашем мире.



Ребенок должен чувствовать, что родители его поддерживают и помогут / Фото freepik

Если выпускник сейчас читает это интервью и понимает: "Я до сих пор боюсь, мой уровень слабый, а время уходит". Какое первое, самое простое действие ему нужно сделать уже сегодня, чтобы лед тронулся?

Во-первых – это задать себе вопрос и дать честный ответ: "Чем я хочу заниматься в жизни, кем я хочу стать?" И не терять времени, а идти, делая маленькие шаги. Найти человека, который сможет провести по кратчайшему пути к цели.

И напоследок. Сформулируйте одним предложением: математика – это не о цифрах, математика – это о...?

Математика – это не о цифрах, математика – это красота, гармония и искусство.